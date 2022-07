Roberto Soto da vida a Heriberto en “Mujer de nadie”

El experimentado actor platica sobre este personaje tan complejo y real.

Por Mino D’Blanc.

El talentoso y experimentado actor Roberto Soto da vida a Heriberto en la exitosa telenovela “Mujer de nadie”, que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Denise Cabrera, de Televisa.

MD’B: Ya un gran bagaje en la Compañía Nacional de Teatro con muchas puestas en escena en las que el público asiduo precisamente al teatro, ha disfrutado tu actuación

RS: Estoy por terminar mi ciclo en la Compañía Nacional de Teatro en la que he participado desde hace 13 años; es mi casa, es en el lugar donde he crecido y en donde también le he aportado, pero es el momento de iniciar un camino viendo por la carrera de Roberto Soto. Es decir, me pongo a los órdenes de productores, de directores, de plataformas, de televisión, de series, para dar un nuevo no giro, porque voy a sumar al teatro maravilloso que es mi casa, pero darle un giro también y sumar nuevas plataformas a mi actoralidad y seguir adelante. Entonces a partir de agosto yo dejo de formar parte del elenco y estaré como actor independiente dispuesto a entrar a las producciones con todo el ahinco que se pueda. Yo tengo un nombre que se ha forjado a través de 35 años de carrera y aquellos espectadores que siguen el teatro saben inmediatamente quién es Roberto Soto, pero la gran mayoría no conoce mi trayectoria y al yo estar dentro de un proyecto grupal como es la Compañía Nacional de Teatro, mi nombre se suma al de muchos otros compañeras y compañeros actores y es solo un nombre que es la Compañía, y es por eso que ahora yo quiero que sea Roberto Soto quien pueda ir teniendo un lugar en la mente de espectadores.

MD’B: Tienes un nombre y apellido que te conlleva a defenderlo y enaltecerlo en todo, tomando en cuenta que provienes de una familia de grandes artistas.

RS: Así es, yo pertenezco a una estirpe de actores de gran nivel como fue mi bisabuelo Roberto Soto a quien se le conocía como “El Panzón” Soto que fue uno de los actores más importantes del teatro de revista y de zarzuela de inicios del siglo pasado, además de que participó en películas como “La corte del faraón”, “El embajador y yo” con Luis Sandrini, aunque debo decir que su potencia de talento se desarrolló en las tablas teatrales. Yo tengo fotografías maravillosas y únicas de “Rayando el sol”, “México a través de los siglos” que se presentaron en el Palacio de Bellas Artes con escenografías maravillosas con telones hechos por Diego Rivera; una fastuosidad y una maravilla que hizo Roberto “El Panzón” Soto. Posteriormente su hijo que fue el gran Fernando Soto “Mantequilla”, actor de la época de oro del cine mexicano es mi tío abuelo y quien logró grandes trabajos en el séptimo arte. De esa familia yo vengo.

MD’B: Estás participando en “Mujer de nadie” dando vida a un personaje muy complejo y a la vez pienso que cobarde.

RS: Quiero decir que estoy encarnando a un personaje que por desgracia es representativo todavía de muchos hombres que hay en nuestra sociedad en todo México, que efectivamente tienen una enorme carencia de valentía y que yo diría que tienen una patología que los hace atropellar a quien sea con tal de lograr su cometido, ser capaces de agredir a una mujer. Son gente que tiene un fuerte desequilibrio mental y por supuesto, una cobardía. Yo trate de acercarme a Heriberto por dos razones o dos objetivos: primero entender desde su gran fragilidad, de su incapacidad a la tolerancia, a la frustración, de su enorme y egocéntrica manera de pensar, traté de hacer un personaje de alto impacto para la sociedad, para el público televidente, para que causara eso, un rechazo, una llamada de atención para contribuir a que estos seres sean señalados, sean reprendidos y sean vigilados por el resto de sus días. Por el otro lado, con una enorme pasión por hacer un villano de esta naturaleza.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuáles son las debilidades?

RS: Las debilidades son que es un hombre con mucha cobardía, con gran debilidad, es un hombre soberbio, con una enorme inseguridad ya que viene de un estrato del que surgió desde muy bajo;: se acercó a esta familia, a esta mujer llamada Gertrudis, al hermano del ahora presidente municipal y era su chofer. Quiere decir que por un lado arrancó desde puestos que no voy a llamar bajos, porque no voy a insultar a nadie porque todo trabajo es altamente honorable, pero digamos de una escala de posición no tan alta. Fue creciendo y en vez de crecer en estima, en seguridad, fue creciendo en frustración, en ambición, en soberbia y en una capacidad de disfrute y abuso de poder y por lo tanto tiene una obsesión enorme con una chamaca que conoció desde que era muy jovencita y que no se ve, pero se dice varias veces en la telenovela. Conocía a la familia, conocía a Lucía desde chica y por supuesto que este hombre siempre fue encandilado por esta bella mujer y su obsesión va en aumento hasta un lado patológico que lo lleva, repito, a romper límites y a transgredir.

MD’B: Platícanos de las fortalezas de Heriberto.

RS: Al ir subiendo en su escala de trabajo es un hombre que se ha sabido adaptar al medio, que sabe utilizar y tiene como la intuición de saber en qué momento está la situación a su favor y puede utilizarlo, pero entre otras cosas, le falta la inteligencia no solo racional , sino emocional, para una vez que tiene ese poder manejarlo con verdadera inteligencia y en pos para bien de él y de los demás; ahí es su fracaso.

MD’B: ¿Consideras que todo lo que vive Heriberto es lo que está viviendo en la vida real el mundo actualmente que es la depresión sin saberlo. Mucha gente la tiene y no lo sabe y cambian sus hábitos y sus formas de conducta desde niños, desde jóvenes y la vienen arrastrando toda la vida? ¿Consideras que Heriberto puede tener un mal de depresión y psicopático desde su infancia?

RS: Yo no sabría decirte si es depresión, pero no creo que lo sea; eso sí, tiene un disturbio. Y ahora que veo los capítulos en la televisión, ese villano es torturado, es un villano que lo vemos que siempre le salen mal las cosas. No voy a adelantar cuestiones que van a ver los espectadores poco a poco, pero no termina por llevar a cabo y por lograr sus cometidos como él quisiera. Hay otros villanos que hace maravillosamente Cinthya Klitbo con Isaura, que es una villana divertida, que es lo que me encanta también. Heriberto es un villano torturado, no se la pasa bien, tanto de que sí hay un grado de malestar y de patología en su manera de vivir.

MD’B: Me imagino que dentro del poder que tiene no tiene el poder que quisiera tener.

RS: No tiene el poder que quisiera tener, pero llega un momento en que se acerca y mucho al poder que quisiera y se le va de las manos. Por supuesto que maneja poder. Siendo un pequeño pueblo de nuestro México, siendo hermano del presidente municipal, tiene mucho poder. Ha tenido y ha levantado un casino ilegal que le permite tener una entrada fuerte a través de una vía ilegal por lo que puede hacerse un pequeño empresario ilegal pero porque tiene recursos. En fin, digamos que su vida está aparentemente resuelta, pero su ambición lo lleva a querer más y más y lo lleva a decir “¿cómo no puedo tener a esta chamaca que me encanta y que le puedo dar mucho dinero?”. Ese transgredir por Lucía lo lleva también a ir en declive, porque lo vamos a ver a lo largo de la telenovela desde el primer capítulo, cómo va cayendo, cómo va en declive su vida.

MD’B: ¿Consideras que Heriberto retrata a muchos personajes de los neosistemas políticos?

RS: Yo te diría que no solo de estos sistemas políticos, sino de muchos sistemas y de hace muchos años. Este personaje si tú y yo nos pusiéramos a investigar en diferentes poblados y aún dentro de las grandes ciudades, nos encontramos a personas cercanas al poder y cometiendo estos abusos. Ahí lo subrayo: no son exclusivos de un producto del sistema político; por desgracia, estos personajes han habitado en todos los sistemas no solo en México y América Latina, sino en el mundo entero.

MD’B: ¿Por qué consideras que Heriberto tiene tanta cobardía ante Gertrudis?

RS: Yo pienso que es por una relación añeja, mal hecha. No sé si podría decir que es cobardía, pero finalmente el saber que ella es la hermana del presidente municipal y que es una mujer muy fuerte, que se sabe con poder gracias al hermano, que se sabe con dinero, que se sabe dentro de las familias más poderosas de San Jacinto y Heriberto lo sabe y sabe que la necesita para seguir manteniendo su poder, pero como te repito, las cosas empiezan a cambiar. Pero es una relación desgastada y mal hecha, que viene de mucho tiempo atrás y que se va dando. Es una mujer de mayor edad que Heriberto y eso posiblemente le impone un estatus de cierta autoridad sobre el que se fue su chofer y después se enamoró y después se casaron y viven muchos años juntos, pasa toda la etapa del romance, etcétera y viven juntos y hacen fechorías de pronto, coludidos, pero siempre viendo menos a Heriberto. Es algo que él siempre se siente que es tratado como de menor estirpe, de menor categoría y eso lo hace desquitarse con los demás.

MD’B: ¿En qué se parece Heriberto a ti?

RS: En la edad, en que soy mexicano y entendemos códigos y cuestiones culturales nacionales que solo los mexicanos podemos entender, porque si dijéramos que Heriberto nació en Uruguay o nació en Argentina, habría una enorme con Roberto Soto. Pero yo puedo entender a un hombre, que aunque yo no nací en provincia, yo nací en la ciudad de México, yo sí puedo entender al ir estudiando las líneas y lo que va viviendo Heriberto, que es un hombre latino, mexicano, que vive en provincia; esas cosas las puedo entender. Yo puedo entender los procesos que vive un hombre de edad madura, porque yo tengo una edad madura en la que vas perdiendo el físico y la guapura que pudo haber tenido en su momento; en mi caso yo soy más sano que Heriberto y voy entendiendo mi proceso de edad y digo “¿cuáles nuevas cualidades tengo? ¿qué más puedo aportar a los demás y aportarme a mí mismo?”. En el caso de Heriberto va viendo el paso de su edad y eso lo achica, lo acobarda, lo pone cejudo. Yo puedo decir que esas son las semejanzas y también las diferencias entre él y yo, entre muchas otras.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿por qué el público tiene que ver “Mujer de nadie?

RS: Primeramente porque se va a entretener y mucho. Porque está enormemente bien fotografiada, porque está cuidada en la historia, porque tiene un elenco enormemente de actrices y actores que venimos del teatro, del cine, como Verónica Langer, Verónica Merchant, de la televisión como Azela Robinson, Cinthya Klitbo, Rosa María Bianchi, gente joven y talentosa como la misma Livia Brito; es decir, tiene un reparto realmente de actores muy talentosos. Es una entretenida y ahí va lo más importante: porque nos refleja en cuestiones que vivimos y debemos atender en nuestro México, sobretodo en el caso de los abusos hacia la mujer. Nunca será suficiente para decir “la mujer puede empoderarse y nunca debe aceptar abusos que atenten contra su vida y su cuerpo”. Y por otro lado porque las mismas autoridades tienen que ser obligadas a atender estos casos, a atender una situación de violencia contra la mujer que todavía no está resuelta. Es una telenovela que nos hace una denuncia fuerte, que habla de trata de blancas, de abuso de autoridad, de abuso físico hacia la mujer. Entonces son temas actuales, latentes, lacerantes, con necesidad de ser expuestos tratando de aminorar esos problemas.