Equipos mexicanos de Tochito NFL competirán en los Juegos Mundiales de Birmingham

¡Mexicanos presentes! 16 de los mejores equipos de Tochito de NFL del mundo serán los encargados de competir por el oro cuando esta categoría se una a los Juegos Mundiales 2022 (The World Games), en Birmingham, Alabama en julio. Dichos encuentros se darán tanto en la categoría femenil como la varonil.

México en los Juegos Mundiales 2022

Los Juegos Mundiales regresan a Estados Unidos por primera vez desde 1981 e incorporarán al Tochito como uno de los eventos oficiales. Esto después de su inclusión por parte de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) en 2020.

El evento contará con la presencia de ocho equipos femeniles y ocho varoniles, mismos que se harán presentes en el Legion Field de Birmingham, Alabama. Al ser los Campeones en ambas categorías, Estados Unidos se ha pre-clasificado para el torneo, mientras que los demás equipos obtuvieron su boleto mediante un proceso de clasificación de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).

