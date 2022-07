Inicia el Torneo Apertura 2022, premundialista y versión compacta

MEDIO TIEMPO

El Torneo Apertura 2022 arranca este viernes, uno que será en versión compacta, pues se disputarán sus 17 jornadas, Repechaje, y Liguilla en apenas 122 días, para de esta manera darle paso a la Selección Nacional de México, que afrontará su última etapa, la final, de cara a la Copa del Mundo de Qatar-2022.

Para este torneo, se mantienen los 18 equipos del máximo circuito que terminaron la campaña anterior, lo que ya no es novedad, puesto que se mantiene vigente la anulación del ascenso-descenso, por el cual se impuso una serie de sanciones y estímulos económicos millonarios. Dichas sanciones recayeron en los equipos Bravos de Juárez, Deportivo Toluca y Xolos de Tijuana.

CANDIDATOS PARA EL TÍTULO DEL APERTURA 2022

De los 18 clubes hay equipos que desde el arranque de torneo cargan con la etiqueta de favoritos a ganar el título, ya sea por la manera en la que se reforzaron, por cómo acabaron el torneo pasado o bien por el peso de su historia.

Por ejemplo, el América tuvo un buen desempeño sobre el final de la campaña pasada con Fernando Ortiz como técnico interino y además suma refuerzos relevantes, los más destacados, el mexicano Néstor Araujo y el uruguayo Jonathan Rodríguez. En el renglón de los favoritos también debemos tomar en cuenta a Rayados del Monterrey, Tigres de la UANL, Atlas y, ¿por qué no?, también al Toluca con sus decena de Ligas conquistadas y que busca quitarse la mala imagen que dejó por su deficiente desempeño hasta hace algunas semanas. Pachuca, ni hablar; uno de los últimos finalistas y con sus jóvenes, está listo para la consolidación.

LOS EQUIPOS QUE PODRÍAN DARNOS UNA SORPRESA

Hay otros equipos que podrían ser la sorpresa, pero que todavía no pueden ser considerados candidatos al título, porque generan algunas dudas; es el caso del Cruz Azul de Diego Aguirre, por mucho que ganó la Supercopa –a un solo partido-. La Máquina no solo cambió de técnico, si no que apenas ayer le dio la bienvenida a su primer refuerzo, el argentino Carlos Rotondi.

A otros equipos se les complicó de última hora el panorama; por ejemplo, Chivas, que perdió ayer a su goleador José Juan Macías por una lesión de ligamentos y tampoco refuerzos bomba. Pero a un equipo como el Rebaño jamás se le puede descartar.

Pumas es otro de los equipos que podría dar la sorpresa; la escuadra de Andres Lillini se reforzó bien, en términos generales, y si estos jugadores que llegaron terminan por acoplarse serán una sensación.

Puebla, de la mano de Larcamón, ha demostrado que puede jugarle y competirle a cualquiera, es cuestión de que sean capaces de sostener el ritmo desde la jornada uno hasta el final; la vivieron esa experiencia, en negativo, aunque no como León, que nunca acabó de cuajar en su propuesta futbolística, pero sigue siendo un grande.

LOS EQUIPOS DE LOS QUE ESPERAMOS UN DESPERTAR

También están los equipos que únicamente lucen como participantes del torneo, según el papel que adoptaron la pasada campaña, pero que de la condición de solo competidores puede escalar a sorpresas, pero es algo que jornada tras jornada se verá. En esta condición están la mayoría Bravos de Juárez, Tijuana, Mazatlán FC, Querétaro y Necaxa.

Jornada 1 Apertura 2022

Viernes 1 | 19:00 | Necaxa vs Toluca

Viernes 1 | 21:05 | Mazatlán vs Puebla

Sábado 2 | 17:00 | Chivas vs Juárez

Sábado 2 | 19:00 | Tigres vs Cruz Azul

Sábado 2 | 21:05 | América vs. Atlas

Domingo 3 | 12:00 | Pumas vs Xolos

Domingo 3 | 17:00 | San Luis vs León

Domingo 3 | 19:05 | Santos vs Rayados

Lunes 4 | 21:00 | Pachuca vs Gallos