Se congregan motociclistas en el CCU de la BUAP

Staff / IMR

Se llevó a cabo la premiación y exposición del Primer Concurso de Fotografía Cultura Biker: La motocicleta, rodar y la sociabilidad

Con una exhibición de motocicletas clásicas, el ruido de los potentes motores, historias de vida contadas a través de cortometrajes, conciertos al aire libre, proyección de películas, así como la premiación y exposición del Primer Concurso de Fotografía Cultura Biker: La motocicleta, rodar y la sociabilidad, se llevó a cabo este encuentro en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

El sábado 25 de junio se celebró la inauguración y premiación del Primer Concurso de Fotografía Biker, en el que participaron más de 160 fotografías, de las cuales se seleccionaron 25 para la exposición y fueron premiados: Yordi Montiel Ramos, con la imagen “Serie”; Iván Muñoz Durán, con “No solo son fierros”; y Alfredo Shamed Hernández Delgado, con “Indian leyenda 1”, quienes obtuvieron los tres primeros lugares en ese orden.



Durante la inauguración, Ernesto Licona Valencia, profesor investigador del Colegio de Antropología de la BUAP, explicó que la cultura Biker tiene un amplio campo semántico que lo integran la customización(personalización de la motocicleta), la organización social de los moto clubes; independientes, nómadas, organizaciones y gregarismos, “que les encanta el ritual colectivo, la fiesta por la rodada, que con su sonoridad y lenguaje propio hace ruta, camino, viaje, cuyo protagonista es un ser maravilloso que se auto nombra Biker”.



Por su parte, el director del CCU de la BUAP, Flavio Guzmán Sánchez, reconoció que la cultura en torno al mundo de los motociclistas va más allá de la organización, cada atuendo, accesorio o elemento en la motocicleta tiene un amplio significado, es respetado y reconocido por el resto del grupo.

En la inauguración también estuvieron presentes Jorge David Cortés Moreno, coordinador de BUAP Librerías; Verónica Vázquez Valdés, representante del Laboratorio de Imagen y Memoria para la Investigación Social de la BUAP y miembro del jurado; y Rafael Arroyo Grados, presidente del Moto Club Insensibles.

El sábado 25 de junio hubo exposición de motocicletas clásicas, proyección de cortometrajes del Moto club Insensibles y de dos de las películas más famosas sobre motocicletas The Wild One y The Wild Angels. Además, un concierto estelar con Mack-R, Raúl Orihuela, Pólipos y The Peludos Fur Experience con tributo a Nirvana. Al día siguiente un ciclo de cine, con la cinta nominada a los premios Oscar, Easy Rider, y la ganadora de los premios NME, Award Quadrophenia.