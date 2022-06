Pedagogo, profesionista importante para la transformación social

Staff/RG

Licenciatura en Pedagogía en la UDLAP tiene 4 fortalezas: forma profesionistas en educación formal y no formal con un campo laboral amplio, brinda experiencia en contextos reales, cuenta con una planta docente capacitada, tiene certificaciones nacionales e internacionales.

La tasa de ocupación de egresados de esta licenciatura en México es más del 95%.

Cholula, Puebla; a 22 de junio de 2022.- “Un pedagogo es un profesionista muy importante para la transformación social a nivel regional, nacional e internacional porque analiza, desarrolla y propone soluciones a problemas educativos en diversos ámbitos, con sólidas bases teóricas y metodológicas”, comentó en entrevista la Dra. Claudia María Ramírez Culebro, directora académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien destacó que de esta licenciatura en la UDLAP egresan profesionistas altamente competentes para insertarse en el ámbito laboral en los sectores social, político, cultural, empresarial y comunitario; ya que “existen diferentes contextos en los que un pedagogo puede contribuir”, afirmó.

Asimismo, invitó a los jóvenes a conocer la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad de las Américas Puebla, ya que destacó, se distingue de otras universidades porque ofrece 4 grandes fortalezas: la primera, el plan de estudios comprende la educación formal (escolar) y no formal (organizaciones), por tanto, ofrece salidas labores diversas, no se limita al ámbito escolar también pueden trabajar en empresas, organizaciones no gubernamentales, gobierno, centros de investigación, asesorías, consultorías y organismos nacionales e internacionales. La segunda fortaleza es que utiliza una metodología basada en proyectos que permite a los estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales del campo laboral de manera constante. Tercera, la planta docente está formada por doctores altamente capacitados con presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Y la cuarta radica en que cuenta con certificaciones a nivel nacional por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) e internacional por la Southern Association of Colleges and Schools – Commission on Colleges (SACSCOC), lo que permite al egresado contar con un título con validez en Estados Unidos.

Un dato interesante que resaltó la Dra. Claudia María Ramírez Culebro es que, a partir de datos publicados por el IMCO, se tiene conocimiento que las personas que han estudiado la Licenciatura en Pedagogía en México tienen una tasa de ocupación de más del 95%, lo cual refleja que es un área de conocimiento muy relevante para la sociedad, además de que se desempeñan en puestos relacionados con su formación y de ellos un 11.8% cuentan con un posgrado en educación. “En la UDLAP actualmente tenemos egresados exitosos que se encuentran trabajando en diferentes sectores, su preparación les ha permitido acceder a estudios de posgrado”, expresó.

La Directora Académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la UDLAP explicó que el perfil que se pide para estudiar la Licenciatura en Pedagogía en esta universidad es contar con: capacidad de análisis, síntesis, pensamiento crítico, voluntad para trabajar de manera colaborativa en diferentes contextos, espíritu de servicio, interés en mejorar su entorno y habilidad para proponer soluciones innovadoras y creativas a problemas educativos.

Finalmente, la Dra. Claudia María Ramírez Culebro, directora académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla invitó a los estudiantes interesados en la labor educativa a que conozcan la Licenciatura en Pedagogía a la UDLAP, el plan de estudios, el campus y las instalaciones. Para mayor información de esta licenciatura llamar al número 222 2292000 ext. 2052; escribir al correo: [email protected] o consultar la página de internet de la universidad, en donde está disponible la oferta académica de la institución: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx.

Si deseas conocer más de la entrevista realizada a la Dra. Claudia María Ramírez Culebro, directora académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla, visita: https://youtu.be/MNhveB9Jqm4.