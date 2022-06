Valeria Aranda escala en el campeonato Trucks México

Staff/RG

*Tras conseguir su mejor resultado en Chihuahua

Contenta con el sexto lugar obtenido en la carrera nocturna de Chihuahua, su mejor resultado en su paso por las Trucks México Series, se mostró la capitalina Valeria Aranda, quien está ubicada dentro de los diez primeros lugares del campeonato de pilotos.

La conductora de la camioneta marcada con el número 27 ART-2HANDS-CarMotion atribuyó su buen manejo y posición final en la tercera fecha puntuable del año, a la labor realizada por todos los miembros del equipo Car Motion Motorsport.

“Es el mejor resultado que hemos obtenido en las dos campañas que llevamos en el serial, la temporada pasada logramos un séptimo sitio, este año hemos trabajado más, la camioneta ha estado perfecta para las carreras”, subrayó la joven de 22 años de edad.

“En Chiapas tuve un pequeño contacto, pero en Querétaro lo hicimos bien y en Chihuahua el doble, aunque arrancamos hasta el final, sabíamos que traíamos tiempos de punta, pudimos haber quedado más adelante”, mencionó la capitalina.

En ese sentido, Valeria detalló que para la prueba nocturna en el Dorado Speedway de Chihuahua, donde compitió por primera vez, se preparó en el simulador, aunque reveló que nunca ha sido un problema para ella competir sin luz natural.

“Diego (Ortiz) y yo nos estamos apoyando, estuvimos viendo carreras de antes de NASCAR México y también entrenamos en el simulador, configurando las pruebas para la noche”, contó Aranda.

“En los karts y en las 24 horas he corrido de noche, no tuve problemas con la luz artificial, ni con la pista de Chihuahua, desde los entrenamientos se me dio bien, te exige más por el peralte, pero estuvimos preparados para ello”, apuntó la estudiante de leyes.

Finalmente, se dijo satisfecha con el décimo sitio que ocupa en el campeonato de pilotos con 99 unidades y de ser la mujer mejor clasificada en el mismo.

“Estoy muy contenta, porque habíamos empezado con el pie izquierdo en Chiapas, lo que nos había dejado al final de la tabla, pero con los buenos resultados que hemos tenido en las dos fechas posteriores nos hemos recuperado más rápido, estamos a pocos puntos del noveno al sexto lugar, aún nos podemos meter más si hacemos un buen papel en Guadalajara”, sentenció la capitalina.