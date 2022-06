El Sidral Aga Racing Team, con 4 de 4 triunfos de la gtm en el autódromo Hermanos Rodríguez

Arlette Hernández

Ciudad de México, a 11 de junio de 2022.- El Sidral Aga Racing Team tuvo una actuación extraordinaria en la 3ra fecha de la categoría Gran Turismo México, consiguiendo doble triunfo en GTM Pro1 y Pro 2 para llevarse los 4 triunfos disponibles en el marco de la Súper Copa junto al Speed Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Sidral Aga Racing Team continúa con paso firme en la Gran Turismo México, consiguiendo resultados importantes que lo mantienen como uno de los protagonistas de la temporada 2022, teniendo esta ocasión su actuación más importante en lo que va del año.

Tomando la estafeta en esta fecha, con el auto #1 Sidral Aga/ Red Cola/ Skarch, Enrique Baca y Julio Rejón, tuvieron un hit 1 a la perfección, arrancando desde la “Pole” conseguida el viernes por la tarde, para no soltarla a lo largo de los 50 minutos de competencia, culminando en bandera amarilla y cuadros para así obtener un triunfo contundente para el equipo tapatío. En el podio eran acompañados por Gerardo Nieto con Rodolfo Camarillo y José Arellano junto a Luis “Chapulín” Díaz.

El round final se daba con una gran exhibición, primero en manos de Rejón, quien remontaba de la posición 3 a la segunda tras los 25 primeros minutos, entregando el auto a Enrique Baca, quien con paciencia y en las últimas vueltas, lograba hacer el rebase final que les entregaba su segundo triunfo del fin de semana. Al podio también subieron Michel Jourdain Jr. con Franco Zanella, y cerraron Homero Richards junto a Jaime Guzmán.

En la GTM Pro 2, Marco Marín dejó en claro que quiere el liderato nuevamente en sus manos. Con el auto #33 KPetrom/ Tequila El Financiero/ Canelo Mobile/+Poker, arrancando desde el sitio 3, consiguiendo un rebase importante que le daba el segundo sitio general, primero de su categoría, avanzando así hasta la aparición de la bandera a cuadros para obtener el triunfo. El podio fue completado por Jorge Jiménez y Andryk Dimayuga.

Para el segundo y último hit, Marco se volvía a mostrar constante, colocándose como el mejor de la GTM Pro 2, peleando hasta el final por un nuevo podio general.

Cruzando la meta en el lugar 4, además de ser el primero de su categoría para tener 2 de 2 triunfos posibles en el trazado capitalino. En el podio le acompañó Rafael Vallina e Irán Sánchez.

El Sidral Aga Racing Team ahora piensa en su siguiente objetivo en la Gran Turismo México el próximo 24 de julio en el Autódromo Ecocentro, de Querétaro.

EN LOS TRACTOCAMIONES GANÓ TOVAR Y EL SHOW LO DIO MAJO RODRIGUEZ

Una gran carrera dieron los Tractocamiones en la Ciudad de Mèxico, donde el ganador fue el capitalino Santiago Tovar de Shell-Rimula que fue escoltado por Majo Rodríguez de Value Parts y el piloto de Grupo Zapata, Homero Richards.

Desde un comienzo todo indicaba que sería el actual campeón quien se llevaría la victoria y así fue. La poblana Majo Rodríguez partir que vio la bandera verde quiso superar a Tovar, pero no lo logró.

“Es una victoria importante para el campeonato, y que haya sido en este lugar mejor”, refiriéndose a que se corrió en el Hermanos Rodríguez.

Por su parte Rodríguez que obtuvo el segundo lugar, dijo: “Es magnífico, creo que me faltó un poco más para poder rebasar a Santiago, pero de todas maneras me voy contenta porque es un buen resultado para mis patrocinador, Value Parts”.

Richards que cruzó la meta tercero dijo que tuvo algunos problemas que le impidieron conseguir un mejor resultado, pero que de todas maneras es bueno para Grupo Zapata un podio.

GIRON HACE HISTORIA GANA LA GENERAL DE LA F5

Un estupendo fin de semana fue el que tuvo, Mateo Girón de Interclear, subiendo a lo más alto del podio del CHEDRAHUI RACING CUP BY SUPER COPA-SPEEDFEST; esto en la tercera fecha de la categoría F5, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El zacatecano, tuvo una extraordinaria carrera imponiéndose a los expertos, ya que él pertenece a la categoría novatos, comenzando con la Pole Position a bordo del auto #5, desde donde salió el día sábado para sumar una victoria memorable.

Girón dominó de punta a punta la competencia en el trazado de 1.6 kilómetros, con una victoria contundente en el marco del CHEDRAHUI RACING CUP BY SUPER COPA.

“Me siento muy contento, es un gran resultado y quiero agradecer y brindárselo a todos mis patrocinadores, al equipo y a mi familia que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante”.

En expertos el triunfo fue para Daniel Duval, quien manifestó: “Es una categoría muy buena en un gran evento, así que todos buscaban mostrarse, eso le dio una dificultad extra a la carrera, al final logramos ganar la competencia y se la dedico a todos los que nos han apoyado”, comentó Duval.