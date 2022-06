Óscar Medellín platica de su participación con Cinthia Aparicio en “Las estrellas bailan en Hoy”

Por Mino D’Blanc

El reconocido actor Óscar Medellín participa en “Las estrellas bailan en Hoy”. Tenía como pareja a Olivia Collins, pero por problemas de salud de ella tuvo que abandonar el reality televisivo, por lo que Cinthia Aparicio ocupa su lugar.

Platicamos con Óscar, gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa.

MD’B: Un cambio para ti en “Las estrellas bailan en Hoy” por la situación que pasó Olivia Collins.

OM: Es un cambio como regenerarte y volver a empezar, pero bien padre, contento con Cinthia que es una excelente bailarina, compañera mía del CEA y lamentable lo de Olivia por lo del desgarre y lo del vértigo, pero creo que fue una gran decisión por ella y por su salud el salir y dedicarse a cuidarse porque sí al final cada vez íbamos para abajo porque los desgarres al igual que el vértigo estaban haciendo merma. Hace poco tiempo vi a Olivia en lo de mi cumpleaños, estaba muy contenta, la abracé y le dije que la extrañábamos mucho, pero bueno, como decimos, un cambio de chip y a lo que viene.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a Olivia Collins?

OM: A Olivia le he aprendido mucho y sigo aprendiéndole porque seguimos teniendo comunicación. Me queda una gran amistad y su energía, sus ganas de no rendirse, de seguir adelante aún estuviera con su desgarre ella decía “¡Vamos! ¡Sí podemos y vamos a darle para adelante!”.

MD’B: ¿Cuál fue el momento más difícil para ti a la hora de trabajar con Olivia Collins las coreografías?

OM: En los ensayos, me preocupaba mucho por ella porque era cuando se mareaba; hubo una vez que se mareó mucho que se tuvo que sentar para estabilizarse o cuando lo del desgarre también me daba mucho miedo lastimarla, porque sabemos que el de ella no era un desgarrito, sino sí era un desgarre serio, entonces era como complicado. Esa parte de cuidarla me preocupaba mucho por ella.

MD’B: ¿Bajó un poco por así decirlo, el nivel de calidad por así decirlo, por la situación de salud que pasaba ella a la hora de realizar las coreografías?

OM: Era diferente y había que cuidar. No podíamos hacer alguna cargada más complicada porque podíamos lastimarla demás, entonces sí era de cuidarla. Hubo momentos en los que sí dijo “no, que te valga Óscar y dale” y yo sí quería, pero me daba miedo poderla lastimar. Pero Olivia dejo cuerpo y alma en la pista y le echó todas las ganas. Es increíble, es una guerrera; yo siempre le dije “eres un roble porque nada te sienta” y si por ella hubiera sido se hubiera quedado pero ya fueron indicaciones de su doctor, de su médico, y bueno más apuestas que por ganas le tocó irse y viene ahora Cinthia que es una gran compañera, una gran amiga y es una excelente bailarina.

MD’B: Desde tu punto de vista, ¿qué cosas le aportaste a Olivia Collins como actriz, como bailarina y en su vida personal?

OM: Yo podría decirte mil cosas, pero ella sabrá con qué se quedó de mí. Yo a ella le brindé mi amistad, le brindé mi cuidado, le brindé una fortaleza, pero bueno, ella te puede decir mejor lo que yo le dejé, qué es lo que se lleva bueno de mí.

MD’B: Ahora con Cinthia siendo más joven que ella, ¿qué tanto va a cambiar la pareja de Óscar Medellín en relación a ambas?

OM: No es el tema de compararlas porque obviamente son diferentes, son diferentes etapas; cada quien tiene lo suyo, cada quien aportó lo suyo. Ahora estamos en una nueva etapa Cinthia y yo donde estamos disfrutando el baile, donde estamos llegando hasta donde Cinthia puede, también ella ofrece mucho. Como te digo, no es cuestión de comparar de quién da más y quién no, sino que cada quien da lo que da. Olivia dio lo que estuvo a su alcance y se disfrutó mucho.

MD’B: ¿Qué le has aprendido a Cinthia hasta este momento?

OM: Ambos aprendimos actuación y baile en el CEA. Con Cinthia he aprendido muchas cosas, aparte de que somos veracruzanos y tenemos toda la picardía, somos personas muy comprometidas. Yo con Cinthia estuve toda la escolaridad del CEA y ha sido muy persistente, ha sido una persona muy firme, una gran actriz, una gran compañera, una excelente amiga y yo me quedó con eso, con lo que yo he disfrutado con ella dentro de las aulas del CEA y también que conocemos a nuestras familias. Ya sabes, entre veracruzanos somos muy, muy unidos y contento mucho, mucho con ella.

MD’B: ¿Presentarían algún baile jarocho, tomando en cuenta que los dos son veracruzanos y que Veracruz le ha aportado mucho a la culturalidad musical de México al mundo?

OM: Claro. No estamos cerrados a nada, la música no la decidimos nosotros, pero como te digo, no estamos cerrados a nada. Como dijéramos en Veracruz, ese dicho famoso: “al son que me pongan bailo”.

MD’B: ¿Cuál es el baile que más se te dificulta y por qué?

OM: No, de dificultarse nada. Siempre he sido una persona que he hecho mucho ejercicio en mi vida, que me he dedicado a cuidar mi cuerpo que es mi templo y el baile es ejercicio. Entonces es parte de todo porque para todo tienes que machetearle, para todo tienes que insistir, porque así es esto, si algo no te sale le vuelves a insistir y si no te vuelve a salir, le vuelves a insistir hasta que salga, entonces nos ha ido muy bien. A veces llegas y ves las coreografías y dices “¡oh, my good! ¡Esto sí está complicado!”, pero cuando comenzamos a bailar, comenzamos a ensayarlo, comenzamos a disfrutarlo, sobre todo eso, aunque no sea fácil se te facilita más.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que votar por ustedes?

OM: Porque somos una pareja fuerte, porque Óscar y Cinthia vienen a cambiar, porque Óscar y Cinthia vienen con todo; traemos fuerza, traemos conexión, traemos ganas y creo que somos un talento nuevo que puede sorprender a muchos, entonces que tiemblen porque venimos fuertes los jarochos.

MD’B: ¿Cuál es la pareja que más se les dificulta a ustedes, a la que más competencia le ven?

OM: A nosotros (ríe). Soy una persona que no ve la competencia, yo vengo a disfrutar, y a parte yo creo que el éxito es una consecuencia de disfrutar la vida, entonces si yo estoy disfrutando lo que hago el éxito va a venir por ende.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida además de “Las estrellas bailan en Hoy”?

OM: Estamos esperando grandes proyectos para acabando el reality de “Las estrellas bailan en Hoy”. Aun no puedo hablar mucho porque siguen en tratos, pero vienen grandes cosas para Óscar Medellín, vienen grandes cosas para mi gente de Tantoyuca, Veracruz y para mi bello estado que es Veracruz.

MD’B: ¿Otra cosa que quieras agregar?

OM: Que me sigan en mis redes. Me pueden seguir como Oscar Medellín_, ahí pueden encontrarme, seguirme todo el chismesito y que también de vez en cuando subo algunos reel que les van a encantar para que se echen un taquito de ojo. Saludos a toda la gente, les mando un abrazo, un beso y muchas bendiciones y recuerden que la vida es hoy, hay que vivir hoy porque quizás mañana ya no estamos.

“Las estrellas bailan en Hoy” se transmite por “las estrellas de lunes a viernes en el programa de revista matutino “Hoy”.