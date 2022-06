AMLO arremete contra Ted Cruz y lo acusa de recibir dinero de fabricantes de armas

FORBES MÉXICO

López Obrador acusó al senador republicano por Texas, Ted Cruz, de recibir financiamiento de armeras de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles contra el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, de recibir dinero por parte de las compañías armeras de Estados Unidos para defender su comercialización en dicho país.

El mandatario mexicano tundió también al senador Marco Rubio, republicano por Florida, y quien también ha mantenido una retórica contra el tabasqueño por lanzarse a la defensa de lo que consideran son gobiernos dictatoriales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La no invitación de estas naciones a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles, California, motivó que el presidente de México declinara a participar en el encuentro continental.

Incluso, Rubio acusó que el jefe del Ejecutivo federal ha entregado partes del territorio nacional para que los cárteles de la droga operen en total impunidad y bajo el amparo de las autoridades.

“Yo le digo a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos”, señaló el presidente de la República en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador expuso que tan sólo el año pasado, la Asociación Nacional del Rifle dio alrededor de 120 mil dólares a Ted Cruz por defender el derecho de los estadounidenses a poseer armas.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón. Aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él. Pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión, y la verdad nos hará libres”, sostuvo.

Al igual que hace unos días, el presidente de la República justificó que el presidente Joe Biden no haya invitado a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua al señalar que está sometido a diversas presiones por parte del Congreso de su país reprochó que se esté privilegiando el envío de armas a Ucrania para enfrentar su conflicto con Rusia y la ayuda a Centroamérica por 4 mil millones de dólares no fluya desde hace dos años.

“Llevamos 5 años, para no echarle la culpa a este Gobierno de Estados Unidos, sino desde el Gobierno del Presidente Trump, que se habló de 4 mil mdd y en 4 o 5 años no han destinado nada. En cambio, autorizaron los legisladores de Estados Unidos, esos que hablan de que les preocupan los derechos humanos”, dijo López Obrador.