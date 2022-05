Estudiante BUAP, única mexicana seleccionada en el CERN Summer Student para una estancia en ese laboratorio, el más importante en la Física de Altas Energías

La alumna del último semestre de la Licenciatura en Física estará en el grupo de los 300 seleccionados que este año recibirá la Organización Europea para la Investigación Nuclear

A través del CERN Summer Student, cada año la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) recibe a estudiantes de todo el mundo. Andrea Aguirre Polo, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, es la única alumna mexicana seleccionada este año en el programa, de entre 2 mil 500 aspirantes, para realizar una estancia de investigación en ese laboratorio: el más grande e importante en la Física de Altas Energías, instalado en Ginebra, Suiza.

Después de dos años de pandemia, el CERN tendrá la asistencia de más de 300 estudiantes de todo el mundo en su prestigiado CERN Summer Student. Andrea será uno de ellos, luego de ser seleccionada por un comité que entre otros criterios evaluó la trayectoria académica, así como algún logro científico -ganar un concurso, participar en congresos o publicar algún artículo- de los aspirantes.

Para la estudiante del último semestre de la Licenciatura en Física, el CERN era una aspiración y un sueño que avizoraba lejano. “Nunca he vivido una experiencia así”, expresa con emoción. Así que este verano, cuando pisará por primera vez las instalaciones de este laboratorio, piensa “trabajar muy duro y capturar toda la información posible”.

Y no podría ser de otra manera. Del 27 de junio al 19 de agosto próximo, Andrea realizará una estancia de investigación en el CERN, donde está instalado el LHC, Large Hadron Collider, un instrumento acelerador de partículas donde se investigan fenómenos fundamentales de la Física básica y en el cual tiene lugar el proyecto científico más importante hoy en día en la exploración del Universo.

Además de una trayectoria académica destacada, con un promedio de 9.78, la también consejera universitaria ha cosechado algunos logros, como haber sido uno de los ganadores del Concurso de Cartel Carlos Graef Fernández, en 2020, del cual fue la autora líder de la exposición respaldada en un artículo científico sobre el modelo de percolación, donde un grupo de investigadores de la BUAP brinda una propuesta interdisciplinaria para crear esquemas de cultivo que eviten o reduzcan la propagación en sembradíos del patógeno Phytophthora, sin utilizar agroquímicos.

Desde la secundaria, refiere, se interesó por la Física, ciclo escolar durante el cual sobresalió en algunos concursos en esa disciplina en dos ocasiones, con un cuarto y tercer lugar. Su camino hacia la Física fue abonado por sus profesores, por lo que no dudó en elegir durante su paso por la preparatoria el área de Físico Matemáticas. “Nadie la quería, todos mis compañeros se iban a otras áreas…y yo me dije: ‘sigo a mi corazón’…me gustan las partículas”.

Hoy el CERN es un sueño hecho realidad, gracias también al apoyo de sus docentes, entre ellos el doctor Arturo Fernández Téllez, quien lidera el grupo ALICE-BUAP en el CERN: “Siento que tengo una gran oportunidad de demostrar el potencial mexicano; agradezco a mis padres que siempre me han sacado adelante”, expresa al tiempo que las primeras lágrimas asoman por sus grandes ojos de color café. No omite por supuesto manifestar su orgullo de representar a México, a su facultad y a su universidad, la BUAP, donde no duda se hace la mejor Física del país.