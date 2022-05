EdoMéx entre los cinco estados que recuperan los niveles pre-pandemia: Jarque

El Valle

Toluca, Méx.- El Secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, señaló que para enfrentar los retos de la pandemia, se redujo el gasto para que el dinero rindiera para más resultados, por ello, el gasto operativo disminuyó 15.8 por ciento real respecto a 2020, que significó un ahorro de 4 mil 130 millones de pesos, y si se compara con la Cuenta Pública 2019, el ahorro equivale a 14 mil 909 millones de pesos.

Dijo que con el esfuerzo de austeridad se impulsaron a los sectores más afectados, dando prioridad al sector de desarrollo económico para impulsar la economía, con un aumento de 5.7 por ciento para la Secretaría, 15.5 por ciento en el campo y 7.6 por ciento para fortalecer el empleo, respecto a la Cuenta Pública del año anterior.

En entrevista, al acudir a la Legislatura a entregar la Cuenta Pública 2021 del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos, dijo que según datos del INEGI durante el primer trimestre del 2022, de las 32 entidades del país, 5 entidades entre ellas el estado mexiquense, ya recuperaron los niveles pre-pandemia.

“Pese al escenario de salud complejo, se logró mantener el gasto en esa área, en los momentos difíciles, que por su importancia este sector representa el 23 por ciento del total del gasto programable.

Lo anterior, es demuestra la voluntad política que el gobierno estatal y la Legislatura ha tenido reactivar la economía, impulsando la inversión pública que ascendió a 30 mil 191 millones de pesos, y que representa un crecimiento de 13.8 por ciento real respecto a la Cuenta Pública de 2020.

Jarque Lira dijo que el gobierno mexiquense que en el caso de los hospitales, están garantizado los recursos que es de los 866 millones de pesos para los hospitales; sin embargo , hasta que no tenga la clave Clues , que es como una acta de nacimiento para los hospitales no se podrán usar recursos del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para poder hacer el pago de la operación de los nosocomios , para ello no se tiene un plazo y se está viendo que se atienda lo principal y lo más grande y no solo eso, también se está identificando de otros recursos que se pueda para poder avanzar en ciertos hospitales, indicó.