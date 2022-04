La UE, Canadá y Australia autorizan el uso de la vacuna contra covid-19 de Moderna en niños de 6 a 11 años

Staff/Rossi

La salud de todas las personas, sin importar su edad, es una prioridad no negociable.

Moderna tiene presencia en México a través de Asofarma de México para colaborar en la distribución y comercialización de Spikevax.

Ciudad de México a 21 de abril del 2022. Recientemente, Moderna Inc., empresa de biotecnología pionera en terapias y vacunas de ARN/ARN mensajero (ARNm) anunció que el Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), la Health Canada, así como la Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia, concedieron el registro provisional para el uso de su vacuna de ARNm COVID-19 Spikevax, en una serie de dos dosis de 50 μg, como inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARSCoV- 2 en niños y niñas de 6 a 11 años.

“Para nosotros, la salud de las personas, sin importar su edad, es una prioridad no negociable. Y el hecho de que importantes organismos de salud hayan autorizado que miles de niños y niñas de 6 a 11 años puedan recibir nuestra vacuna contra el COVID-19, es un acontecimiento muy importante para Moderna. Así, las futuras generaciones podrán llevar una vida escolar y familiar con la mayor normalidad y seguridad posible”, comentó Stéphane Bancel, CEO de Moderna Inc.

Para probar la efectividad contra el COVID-19 de Spikevax (mRNA-1273) en esta población, Moderna se apoyó en el estudio clínico de fase 2/3 “KidsCOVE” para evaluar la seguridad, tolerabilidad, reactividad y la eficacia de la vacuna administrada a cuatro mil niños sanos con un intervalo de 28 días. Los resultados demostraron que la aplicación, en este grupo de edad, con una serie primaria de 50μ g de ARNm-1273, se asocia con respuestas de anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2 no inferiores a los obtenidos en individuos de 18 a 25 años del estudio COVE de fase 3. También se demostró una eficacia directa positiva cuando se administraron dos dosis de 50μ g de mRNA-1273. “De igual forma, hemos observado datos favorables de nuestra vacuna en pequeñas y pequeños de seis meses a menos de seis años”, destacó Bancel.

Al ser pionera en la tecnología ARNm, Moderna desarrolló en 60 días una vacuna altamente efectiva y segura que ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo (900 M de dosis entregadas), incluyendo a México a través de donaciones directas por parte del Gobierno de los Estados Unidos y Moderna.

En el país, Moderna tiene presencia local en México a través de su representante Asofarma de México y está en conversaciones activas con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la ampliación de la indicación actual de su vacuna COVID-19 para incluir a estos grupos vulnerables.

Desde hace un par de meses, Asofarma ya colabora con la biotecnológica en la generación de acuerdos de suministro, apoyo en procesos de registro de la vacuna, soporte de actividades de farmacovigilancia, educación médica continua y relaciones gubernamentales que faciliten el acceso y amplíen la disponibilidad de Spikevax en México. “Estamos comprometidos con la salud de toda la población mexicana. Por ello nos esforzamos en traer a nuestro país esta vacuna contra el COVID-19 altamente efectiva, así como las futuras dosis de refuerzo que sean necesarias para protegerlas y protegerlos de esta enfermedad”, finalizó José Miguel Fonken, Director General adjunto de Asofarma de México.