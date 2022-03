“México tiene la obligación de ganar el partido”: Jorge Theiler

Aristegui Noticias

El auxiliar técnico de Gerardo Martino, quien no estará en el banco del Tricolor ante Honduras por recomendación médica, señaló que los seleccionados nacionales esperan un partido muy complicado en el Estadio Metropolitano, pese a que los hondureños están eliminados.

Gerardo Martino no podrá estar este domingo en el banquillo de la Selección Mexicana en el duelo ante Honduras en San Pedro Sula por problemas de salud, es por eso que su auxiliar Jorge Theiler tomó las riendas del Tricolor y este sábado habló previo al compromiso de eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en donde asegura que el objetivo es ganar uno de los dos juegos restantes.

Nosotros venimos a ganar. Lo que sucedió antes es historia, nosotros vivimos el presente y México tiene la obligación de ganar el partido. El objetivo final es ir al Mundial, en esta fecha o la próxima

En conferencia de prensa, Theiler resaltó que no se preocupan por lo que haga Costa Rica: “El estado físico de los jugadores lo estamos viendo día a día. Después del entrenamiento evaluaremos cómo se encuentra cada uno. No nos incumbe que Costa Rica juegue antes, nosotros tenemos que hacer el partido para México y no depender de lo que hagan los demás“.

Afirmó que el partido en el Estadio Metropolitano será muy complicado: “Vamos a enfrentar a un rival que va a querer ganar el partido y que cuenta con un gran entrenador. Nos van a hacer un juego difícil y lo afrontaremos como lo que es, un partido de Eliminatoria”.

“La presión es como en cualquier otro partido de Eliminatoria. Vamos a buscar ganar el partido. Somos México y tenemos que ir a buscar el juego, pero debemos tener en cuenta que enfrente existe un rival. Los jugadores saben la situación que enfrentan y que podemos entrar al Mundial en este partido. Ellos van a tratar de hacer las cosas bien, México está preparado para que salgan las cosas de la mejor forma”.

Honduras y México se medirán este domingo en el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, encuentro correspondiente a la Fecha 13 del Octagonal Final de la Concacaf con miras al Mundial Qatar 2022 e iniciará a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México.