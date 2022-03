El productor Elías Solorio platica sobre la 12ª temporada de “Vecinos”

Estreno este domingo 27 de marzo por “las estrellas” a las 19:30 horas

Por Mino D’Blanc

Este domingo a las 19:30 horas por “las estrellas” es el estreno de la décimo segunda temporada del exitosísimo programa “Vecinos”. El experimentado y talentoso productor de dicha teleserie en género de comedia, Elías Solorio, platicó con nosotros.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: La décimo segunda temporada de “Vecinos” y con sucesos que nadie pensamos que pasarían como lo que pasó con Octavio Ocaña, y sin embargo tú al pie del cañón llevando a buen puerto la nave.

ES: Sí, la verdad como todo mundo sabe, esto que pasó es un golpe durísimo para todos, para el equipo, para los amigos de Octavio, para su familia obviamente y no lo esperábamos, pero lo que hicimos nosotros fue reunirnos como equipo a platicar y a tratar de ponernos de acuerdo para hacer una temporada 12 que fuera digna de hacerle un homenaje a nuestro querido Octavio y quedó algo muy bonito, muy emotivo para que lo vean y espero que lo disfruten.

MD’B: ¿Son 10 capítulos en esta temporada porque es 10 de calificación para Octavio y para todo el equipo?

ES: (ríe) Pues ojalá, pero realmente creo que es un poco más de una cuestión de cómo se calendarizó la parrilla de Televisa para esta temporada. Vamos con 10 capítulos en esta y para la siguiente temporada que es la 13 vamos a tener 13 capítulos, entonces va variando ahí. En esta solo vamos con 10 pero todos están muy divertidos, creo que todos tienen algo que contarnos, tienen algo en lo que nos reflejamos y nos podemos reír.

MD’B: Octavio Ocaña va a tener una participación especial en esta temporada. ¿Cómo va a ser esta participación, cómo se les ocurrió? Obviamente por lo que todos sabemos, él ya no está físicamente en la vida mundana, pero está en el recuerdo de todo el público y se eternizó con ese personaje.

ES: Este domingo que es el estreno de la temporada vamos a sacar 3 capítulos que son de 7:30 a 9:00 de la noche y en uno de estos capítulos vamos a contar qué es lo que va a pasar con Benito, pero la idea es que nuestro Benito siempre va a estar ahí, Benito siempre va a seguir ahí con nosotros, con los “Vecinos” siempre va a estar presente. Es un capítulo además de lo emotivo y divertido que pueda ser, es un capítulo especial porque de alguna manera lo escribimos todos, todos los que hacemos “Vecinos”; los actores, la producción, la gente que está detrás de cámaras, todo mundo salió con alguna idea que funcionaba y lo más importante, la gente que en redes sociales se volcó a demostrar el cariño que le tienen a Octavio y que también dieron algunas de sus ideas y las pusimos por ahí para contar esta nueva historia.

MD’B: Se hablaba de que iba a aparecer la hermana del personaje de Benito. ¿Podría ser que fuera una de las hermanas de Octavio Ocaña o es una actriz como se hablaba?

ES: Alguna vez salió una actriz que llegaba a vivir con los Rivers porque era su prima; fue hace mucho pero no, las hermanas a lo mejor van a tener una participación pero más adelante, no para esto.

MD’B: Después de 12 temporadas, tú como productor que diste vida a este proyecto, lo has llevado al más grande éxito, ¿con cuál te quedas?

ES: Es que todas tienen algo qué contar, además de que en todas tengo algo yo qué decir. Yo soy un poquito como Luisito, medio obsesivo y en “Vecinos” sacó mucho de las frustraciones que yo tengo de lo que me llega a pasar, entonces en todas tengo algo que decir. Todas tienen algo especial, te diría más bien que me quedo con que en “Vecinos” lo que hemos logrado tener es un gran equipo de actrices, de actores, pero sobre todo han sido muy buenos amigos durante estos 17 años que ya estamos cumpliendo haciendo el programa y que si me pones a elegir, me quedo con todo lo que vivimos no solo frente a cámaras, sino detrás de cámaras. Es muy divertido hacer “Vecinos” y eso hace que el trabajo no sea trabajo, la verdad es que uno viene a reírse y a divertirse.

MD’B: ¿Digamos que Elías Solorio está personificado en Luisito?

ES: No tanto personificado, pero sí muchas de las historias que saca Luisito y muchos de los traumas y obsesiones que trae Luisito sí me veo por ahí (ríe).

MD’B: A parte eres un productor muy atinado y actualizado en los temas que tratas en la comedia, que eso es muy difícil. Sé que ahora van a tratar lo del COVID y tantas cosas que están pasando. ¿Qué tan difícil es conllevar la situación actual del mundo a un programa de televisión de comedia?

ES: La realidad es que no es fácil porque hay días en que uno ve las noticias y ya no se sabe qué pensar y qué oír de todo esto que nos toca vivir. Tengo un equipo creativo que es la verdad muy bueno. Mi director creativo que es Enrique González que es con quien yo he trabajado desde hace más de 20 años hacemos una muy buena mancuerna y creo que logramos siempre retratar lo que vamos viendo. Nosotros aún cuando no estemos grabando “Vecinos”, siempre vamos apuntando cosas que vemos que pudieran ser algún tema y a veces hasta piensas que son muy exagerados; “oye, ¿sí hacemos esto?”, “no, porque de pronto está muy exagerado” y al día siguiente puede llegar alguien con un periódico o con una nota que salió en Internet diciéndote “mira, lo que pensábamos ayer que era exagerado, aquí pasó y pasó al triple”. Entonces cuando ves que la realidad te presenta muchas situaciones de ese tipo, a veces cuando las juntamos en “Vecinos” son divertidas, pero en la vida real no son tan divertidas. Tener vecinos como doña Magda no debe ser tan divertido. Entonces eso es encontrarle ese otro lado a las cosas y el cómo hacemos para que en un mundo que hoy es tan caótico darle la vuela, es difícil, pero afortunadamente cuento con un equipo que es muy creativo y que tiene muchas opciones siempre para hacernos reír.

MD’B: Tomando en cuenta la forma en que se manejan los derechos humanos, las escalas de valores, la nominación de las generaciones como la generación de cristal, la generación de mazapán, entre otras tantas cosas, ¿hay alguna censura o autocensura en “Vecinos”?

ES: No hay censura o autocensura; lo que sí desde el programa uno nosotros lo que le prometimos a la gente es que íbamos a tener un humor familiar y eso lo hemos mantenido estos 17 años y lo seguiremos haciendo. Creo que el buscar un humor en que te puedas sentar a ver con tus hijos, con la abuelita, con la tía, con quien sea y que nadie se sienta ofendido. Al decir esto ni siquiera me refiero a los temas que hoy se vuelven tan complicados tocar en muchos medios, sino que nadie se sienta ofendido en algo que sea burdo, o en algo que sea de gratis; a veces hay palabras o situaciones que se ponen nada más para ver si por ahí alguien se ríe. Nosotros tratamos de que las cosas tengan una lógica divertida y que tengan una lógica dentro de la vida de nuestros “Vecinos”, pero sobre todo que sea un humor familiar, un humor en el que te puedas sentarlo a ver con quien tú quieras y que todos se rían. A veces tenemos unas cositas por ahí de doble sentido, pero que están pensadas para gente como yo que soy mal hablado y que le voy a entender, pero que si hay alguien al lado que no es así, no le va a entender y tampoco le va a estorbar. Eso es un poco lo que buscamos en “Vecinos”.

MD’B: Platícanos de los nuevos personajes que entran en esta décimo segunda temporada.

ES: Entran un par de nuevos personajes que son las hijas de la dueña del edificio. Raquel Garza y Laura Luz van a andar por ahí. Tenemos algunos invitados como Sugey Abrego quien personificará a una de las enfermeras que van a estar en lo de una campaña de vacunación; está Lupita Sandoval que es la mamá de Roco, que ya apareció anteriormente pero ahora regresa; Tony Balardi hace una aparición como un abogado. No hubo tantos invitados en esta temporada porque también nos tocó a la mitad esto del Omicrón que ves que el contagio era brutal; todos sabíamos de alguien que resultaba contagiado y que afortunadamente no fue nada grave con nadie, pero sí tratábamos de que entre más cerrado estuviera el equipo para trabajar, era mejor.

MD’B: ¿Por qué el público que ha visto y el público que no ha visto “Vecinos”, tienen que ver esta décimo segunda temporada?

ES: Porque finalmente el gran cariño que la gente le tiene a Octavio Ocaña nuestro actor y a Benito como nuestro personaje, creo que tenemos que decirles qué va a pasar con él y qué vamos a hacer con él. Además lo que traemos son temas de actualidad, temas de lo que ahora vivimos; insisto, la campaña de vacunación, el home office, entre otros. Por ahí nos va a llegar de repente al edificio la visita de Edgar Vivar. Entonces tenemos muchas cosas que les van a gustar y ojalá sigamos siendo ahí de los consentidos del público.