La Cátedra de Artes UDLAP recibe a Tatiana Zugazagoitia

Staff/Rossi

Cholula, Puebla, a 18 de marzo de 2022.- La tercera sesión de la cuarta edición de la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla contó con la presencia de la bailarina y coreógrafa Tatiana Zugazagoitia, quien compartió parte de su labor dentro de las artes, resaltando que el arte escénico es siempre un trabajo en equipo, ya que, el montaje escénico es el proceso, “ahí sucede la magia, lo importante es conformar un equipo de colaboradores que crea en la propuesta, porque entonces van a aportar y enriquecer la idea inicial y la van a hacer con generosidad”.

Al inicio de su charla Bailando entre letras, árboles y otras esculturas, Tatiana Zugazagoitia reconoció el trabajo realizado por la UDLAP al impulsar este espacio, ya que se está generando un acervo único sobre la creación y el panorama artístico nacional. “Es increíble, único y lo agradecemos. Me siento muy honrada de ser parte de este grupo de artistas”, puntualizó. Así pues, al arrancar su charla, la bailarina compartió que las artes escénicas son intrínsicamente multidisciplinarias, pero cada vez son más interdisciplinarias. “Con multidisciplina me refiero que una puesta en escena lleva en sí, la escenografía, el vestuario, la iluminación y la música, es decir, está compuesta por muchos elementos, pero cuando hablo de interdisciplina me refiero a que estos elementos se van mezclando desde el inicio”, explicó. También compartió que la influencia de su familia fue esencial para definir su carrera artística, en este recorrido durante su niñez, descubrió su vocación: “a mis 8 años, entendí que no se necesitaba la palabra para poder expresar y que el cuerpo tiene su propio lenguaje”, declaró. Así mismo, compartió que la exposición y conocimiento de otras artes fue de gran influencia para su formación y su labor artística “de todos estos ingredientes debe ser que nació mi amor por la danza y el teatro, pero siempre acompañado de la literatura y las artes visuales”.

A lo largo de su presentación compartió que la influencia de otros artistas ha permeado su labor, por lo que ha realizado trabajos colaborativos con artistas de otras disciplinas, como es el caso de su colaboración con Alberto Ruy Sánchez Lacy, el poeta Aurelio Asiain, músicos como Manuel Estrella y Arturo Márquez, y por su puesto con bailarines y coreógrafos como Lydia Romero, Betty Jones, Farahilda Sevilla, Raúl Parrao, Óscar Ruvalcaba y su madre la actriz Susana Alexander, sólo por mencionar algunos. Respecto a sus formas de creación compartió que tiene dos vertientes, “una muy teatral que va siguiendo esta ruta de alguna manera inspirada en la literatura, inventando historias, dramaturgia y narrativa, apoyada de escenografías poco comunes con cosas muy grandes”. Por el otro lado, es más conceptual, “abstracto, casi performático y que me va llevando a espacios alternativos”, compartió Tatiana Zugazagoitia.

Finalmente, esta sesión concluyó con el espacio de preguntas y respuestas realizadas por los estudiantes de las licenciaturas en Arquitectura, Artes Plásticas, Danza, Teatro, Música, Literatura y Diseño. Por su parte, el Dr. Moisés Rosas, asesor cultural de la UDLAP, resaltó que esta charla recogió temas como el trabajo en equipo, los diversos públicos y la interdisciplina, “tu plática nos muestra los aspectos concretos de como se da la interdisciplina entre las diversas áreas artísticas”, recalcó. La cuarta sesión de la cuarta edición de la Cátedra de Artes UDLAP será el jueves 24 de marzo a las 18:00 horas y contará con la presencia del compositor, instrumentista, director y académico Samuel Zyman. Esta y todas las sesiones serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, TVUDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte UDLAP.