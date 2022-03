“Dios y el diablo” es el nuevo sencillo promocional de Noreh

Por Mino D’Blanc

“Dios y el diablo” es el nuevo sencillo de Noreh, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Es una canción que nació de pensar en que todos tenemos una parte buena y otra mala que nos habla constantemente para hacer que nos sintamos realizados, exitosos o bondadosos y otra para que nos sintamos trancados, fracasados y maliciosos.

En el coro de “Dios y el diablo”, Noreh le dice a su pareja: “réstame un beso por cada vez que falle”. El artista comenta al respecto: “para que así pague las veces que me dejé llevar por el consejo del diablo y me perdí en la vía. Algo que siento que todos podemos dedicar porque nadie es perfecto, pero todos podemos redimirnos. El respeto tan frágil como tomar una mala decisión; el amor es tan fuerte como para luchar por sanar lo que he vivido”.