Medvedev es oficialmente el tenista número uno del mundo

El ruso Daniil Medvedev sucedió oficialmente este lunes a Novak Djokovic como número uno mundial de la clasificación ATP , poniendo fin de esta forma al reinado del ‘Big 4’, compuesto por el serbio, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, que dominaban el tenis mundial desde 2004. Semifinalista en Acapulco, donde perdió ante Rafael Nadal, como en la final del Open de Australia, el ruso se aprovechó de la derrota de Novak Djokovic en cuartos de final del torneo de Dubái .

El serbio de 34 años, privado del primer Grand Slam del año debido a que no estaba vacunado contra el Covid-19, estuvo 361 semanas al frente de la clasificación ATP, un récord . Detrás de Medvedev y Djokovic, el alemán Alexander Zverev , que se ilustró la semana pasada al ser excluido del torneo de Acapulco tras haber golpeado la silla del árbitro con su raqueta en un partido de dobles, conserva su tercer puesto, justo delante de Nadal , que asciende una plaza. El español, que ganó en Acapulco su tercer torneo del año tras Melbourne y el Open de Australia, realiza con 35 años el mejor inicio de temporada de su carrera y está todavía invicto en 2022. Su última derrota se remonta al 5 de agosto de 2021, frente al sudafricano Lloyd Harris en la tercera ronda del torneo de Washington. Después fue baja para el resto del año debido a una lesión en el pie izquierdo. La única entrada en el Top 10 mundial ha sido el regreso al décimo puesto del polaco Hubert Hurkacz , semifinalista en Dubái, un torneo ganado por el ruso Andrey Rublev, que gana una plaza (sexto). Clasificación ATP de este lunes 28 de febrero: 1. Daniil Medvedev (RUS) 8.615 pts (+1) 2. Novak Djokovic (SRB) 8.465 (-1) 3. Alexander Zverev (GER) 7.515 4. Rafael Nadal (ESP) 6.515 (+1) 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.445 (-1) 6. Andrey Rublev (RUS) 5.000 (+1) 7. Matteo Berrettini (ITA) 4.928 (-1) 8. Casper Ruud (NOR) 3.915 9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.883 10. Hubert Hurkacz (POL) 3.496 (+1) 11. Jannik Sinner (ITA) 3.495 (-1) 12. Cameron Norrie (GBR) 3.325 13. Denis Shapovalov (CAN) 3.020 (+1) 14. Diego Schwartzman (ARG) 2.865 (-1) 15. Roberto Bautista (ESP) 2.480 16. Pablo Carreño (ESP) 2.220 (+1) 17. Reilly Opelka (USA) 2.156 (+1) 18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 2.121 (+1) 19. Carlos Alcaraz (ESP) 2.061 (+1) 20. Taylor Fritz (USA) 2.010 (-4)