¡Nace Punto de Quiebre!: “Fui preso político de Luis Miguel Barbosa”, acusa Carlos Talavera

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Llevábamos varios meses con el proyecto: Sacar un podcast, en que se hablara de varios temas actuales, con entrevistas, reflexiones y análisis.

Y al fin Grace Margut, productora, Maricela Allende y yo –conductores – logramos ponerlo en línea como una herramienta no solamente de información y comunicación, también de libertad, para dar voz a sectores, organizaciones y personas con algo qué decir a los poblanos.

Nuestro primer entrevistado fue el ex líder universitario, abogado, político y dirigente de organizaciones, Carlos Talavera Pérez, personaje polémico, temido, respetado, querido y odiado por igual, pero presente y conocedor de los grupos y movimientos sociopolíticos poblanos. El tema de la charla fue “Presos Políticos” y narró sus vivencias en cárceles de Puebla y Chiapas durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta: Los sacan de San Miguel y mandan a cárceles federales a 9 presos, incluido Carlos Talavera

CÉSAR YAÑEZ, ENTRE LOS AMLISTAS QUE LO INVITARON A LA CAMPAÑA DE BARBOSA

En “Punto de Quiebre”, Talavera Pérez narró con crudeza la historia de sus cinco años encarcelado. Fundadores de Morena en Puebla, como Fernando y Sergio Jara, además de César Yáñez, uno de los funcionarios federales más cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidieron sumarse a la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta, contó el ex líder universitario: Grupo de Carlos Talavera se suma a Miguel Barbosa

Las organizaciones representadas por él sufragaron sus propios gastos y realizaron varios eventos, incluso sin el candidato, quien –por su estado físico – no asistió a algunos actos de campaña, pero mandó a sus representantes. Después del triunfo, el ex gobernador le ofreció sumarlo a la Fiscalía General del Estado (FGE), no como titular, pero sí en un rol destacado.

Admitió que, durante la contienda electoral, Barbosa Huerta le dio un papel destacado y, después de la victoria, prometió incorporarle a la FGE, pero con una condición: Que investigara al primer secretario de Gobernación de la administración barbosista, Fernando CManzanilla Prieto, para castigar las maniobras financieras (Programas de Participación Social PPS de la gestión morenovallista).

Pero, a mediados de agosto del 2019, en lugar de su ingreso a la FGE, Talavera Pérez fue detenido, acusado de delincuencia organizada, de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la supuesta participación en una trifulca entre organizaciones de ambulantes de San Martín Texmelucan: En Puebla sí hay presos políticos, afirma dirigente de comerciantes y transportistas

RENÉ BEJARANO, JORGE Y DAVID MÉNDEZ, EL COMPLOT

En la última plática directa entre Carlos Talavera y el ya gobernador en funciones, el representante de organizaciones comenta que existe un proceso legal en su contra y que sabe que lo quieren detener. Luis Miguel Barbosa explota y le acusa “me tienes infiltrado”, aunque llama al entonces titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, quien ofrece recibir a Talavera el lunes siguiente.

Cuando la familia del detenido acudió a pedir el apoyo barbosista y le recordaron que las organizaciones talaveristas habían estado en su campaña, él les respondió “me apoyaron porque quisieron”: Tianguistas de Texmelucan amenazan con manifestarse sino liberan a sus líderes

Talavera Pérez señaló como supuestos responsables de su encarcelamiento a René Bejarano, Jorge Méndez Spínola y a su hijo, David Méndez Márquez, éste último ex secretario (primero) y después titular de Gobernación en el barbosismo. Atribuyó el presunto ataque a las diferencias y confrontaciones con el clan Méndez Spínola tanto en la UAP como en la UDLAP y con Bejarano en el PRD.

Incluso, recordó que René Bejarano es cabeza del grupo político del PRD y Morena al que pertenecen Jorge y David Méndez. Ya en las prisiones de Puebla y Chiapas, medios de “información” poblanos le dieron por muerto hasta en dos ocasiones. En el penal chiapaneco, su director aprovechó sus problemas de salud, para ordenar que le desconectaran, aunque la doctora se negó y un día después Carlos Talavera comenzó a recuperarse.

Regresó a Puebla en diciembre del 2024 bajo la figura de arraigo domiciliario por razones de salud, opción que terminó un año después, cuando ganó un amparo que le otorgó la libertad sin condiciones.