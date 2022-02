AMLO condena invasión de Rusia a Ucrania; “queremos que se respete la soberanía”

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, recalcó la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, condenando la invasión militar y respetando la soberanía del pueblo.

“Que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje que se respete la soberanía de los pueblos y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido”.

En la conferencia matutina desde Colima, el Presidente sostuvo la postura establecida en la constitución, con base al artículo 89, sobre tres principios básicos que son: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Además, dijo que México vincula la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno y recordó que las invasiones que ocurrieron en el país, como el de los españoles, quienes “impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos en nuestro país y luego nos invadieron dos veces los franceses”.

“Por eso es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad y ayer que me hicieron la propuesta, la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia, esa es la postura, en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos”

