Regresan a clases presenciales más del 50 por ciento de las unidades académicas de la BUAP

Como muchos estudiantes de otras unidades académicas, Coelman Cassaball Medel, del tercer semestre de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, acudió con entusiasmo este 21 de febrero a su primera clase presencial, desde que ingresó a esta carrera de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, donde el regreso escalonado es seguro gracias a los protocolos de seguridad establecidos en la BUAP, a través de los Comités Internos de Supervisión y Bioseguridad de cada escuela, facultad o instituto.

“Hemos estado trabajando a base de teoría y simulaciones, así que hoy, en mi primer día en presencial me tocó en el Laboratorio de Dispositivos Electromagnéticos y estuvo muy bien porque pude despejar muchas dudas; me quedaron claras algunas cosas que no entendía en las clases en línea. En cuanto a las instalaciones, están limpias, bien equipadas, así que toda la experiencia de llegar ha sido muy grata”, refirió el alumno de Mecatrónica de la BUAP.

Al igual que la Facultad de Electrónica, este día también se incorporaron de forma escalonada estudiantes de las facultades de Cultura Física, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Químicas, Agrícolas y Pecuarias, Ciencias de la Comunicación, Administración, Economía, Computación, Electrónica y el Complejo Regional Norte Profesional.

Además de estas unidades académicas que hoy reanudaron clases presenciales, a la fecha también lo han hecho las facultades de Enfermería, Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Biológicas, Estomatología, Artes, Lenguas, Psicología e Ingeniería Química; los institutos de Ciencias, de Física Luis Rivera Terrazas y Fisiología; y los complejos regionales Mixteca Profesional, Mixteca Preparatorias, Sur Profesional, Sur Preparatorias y Nororiental Profesional. Así como la Preparatoria Regional Simón Bolívar.

El próximo 28 de febrero también se reincorporan de forma escalonada los alumnos de las facultades de Medicina, Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Sociales, y Filosofía y Letras; de los complejos regional Norte Preparatorias, Centro Profesional, Centro Preparatorias, Nororiental Preparatorias; y de las preparatorias Benito Juárez García, Alfonso Calderón Moreno, Lázaro Cárdenas del Río, 2 de Octubre de 1968, Regional Enrique Cabrera Barroso y Enrique Cabrera Barroso Urbana. El 7 de marzo, a su vez, la Facultad de Arquitectura y el Bachillerato 5 de Mayo.

Para mantenerse actualizado en la información y fechas de cada unidad académica, así como de los protocolos a seguir y de acciones de los Comités Internos de Supervisión y Bioseguridad se puede consultar la página https://regresoseguro.buap.mx/, donde también se encontrarán los acuerdos tomados por la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19, así como videos informativos.

En el regreso seguro a las actividades presenciales todas y todos los universitarios deben ser responsables y mostrar un máximo esfuerzo y compromiso por respetar y aplicar las medidas de seguridad sanitaria, para que este proceso pueda ser exitoso y así preservar la vida y la salud de toda la comunidad universitaria.

Protocolos de ingreso a las instalaciones

Para ingresar y permanecer en cualquier unidad académica o administrativa de la universidad es recomendable que los estudiantes, los docentes y el personal administrativo cuenten con el esquema completo de vacunación; así también, observar las siguientes medidas: portar cubrebocas, usar gel antibacterial, mantener sana distancia, lavado constante de manos, comer solo en los espacios controlados y permanecer dentro de la institución el tiempo necesario para las actividades del día.

El ingreso peatonal y vehicular será controlado y coordinado por el personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU); es importante seguir sus indicaciones y estar pendientes de la señalética, así como evitar aglomeraciones. Para tener acceso a las instalaciones, los estudiantes tienen que mostrar su código QR, recibir gel antibacterial y comprobar que su temperatura se encuentra en los rangos normales.

Asimismo, antes de ingresar a los salones de clases los alumnos seguirán los protocolos establecidos por cada unidad académica. Tras concluir sus prácticas, utilizarán toallas desinfectantes para limpiar el material que emplearon.

Los alumnos y personal universitario también podrán hacer uso del Lobobus, un transporte interno y gratuito, el cual brindará sus servicios de 6:45 a 21:15 horas, con 21 paradas estratégicas y con salidas cada 10 minutos. El protocolo para tomarlo es uso de cubrebocas y gel antibacterial, respetar los lugares, no tocarse la cara, no consumir alimentos dentro de la unidad, no intercambiar objetos personales, y de ser posible evitar tocar los pasamanos.