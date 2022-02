“Joder” Feat. Snow Tha Product es el nuevo sencillo de Kenia Os.

Mino D’Blanc

“Joder” es el nuevo sencillo de Kenia Os, en el que fusiona su talento con Snow Tha Product, la rapera México-americana.

Esta canción se ha convertido en una de las más esperadas por los “keninis” (fans de Kenia Os), y más después de que la artista hizo un adelanto del memo a través de un TikTok el 1 de enero y que ya lleva +32K creaciones y se ha mantenido en tendencias virales de la plataforma. Su fanbase que tiene 11.9 millones de seguidores (tan solo en IG) hizo que la frase “nos quieren joder”, que es parte de la canción, estuviera entre los constantes TT a lo largo de esta semana. Además, el teaser de la misma, el día se su lanzamiento alcanzó el Top 10 Global en YouTube y el número 1 en México.

Sobre “Joder”, Kenia Os comentó: “es un modo. La hice pensando que quería sentirme empoderada cada que la escuchara.

El sencillo tuvo tal éxito que en cuestión de horas se agotaron los boletos para las dos fechas que Kenia OS realizará en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México en el próximo mes de marzo. Hay que recordar que en el primer concierto virtual “MelanKOs en Vivo” rompió el récord de más vistas en un live streaming en LATAM, al tener una audiencia de más de 153 mil personas.

“Joder” está acompañado por un feat de Snow Tha Product, rapera que cuenta con casi 3M de oyentes mensuales y quien comentó: “I would say that Joder” es un aviso de que las mujeres mexicanas no tienen que ser sumisas y calladas. “It’s a warning”.

La colaboración entre las dos artistas nació por el gran cariño que los fans sienten por ambas. “Estaba en Guadalajara con mi equipo grabando “MelanKOS” cuando entré a Twitter y vi mi nombre y el de Snow por todos lados. Luego vi su en vivo donde ella preguntó “¿con quién colaborar? Y mencionaron mucho mi nombre. Snow me envió un DM y al día siguiente ya estábamos grabando la canción”, puntualizó Kenia Os.

El sencillo anterior de la cantante fue “La noche”, mismo que por más de un mes estuvo en el top 200 de Spotify y que en YouTube reunió más de 10M de views.

Kenia Os ha estado metida de lleno en el estudio preparando lo que será su nueva producción discográfica y que da un antecedente para lo que sus fans podrán presenciar también en el show que dará en el festival “Tecate Pal Norte 2022” el jueves 7 de abril y en el “Tecate Emblema” en el mes de mayo.

Kenia Os arrasó con los Socialteen Awards, en los que se llevó 4 premios y fueron en las categorías “Artista Revelación Latina del Año”, “Artista Viral”, “Mejor Fandom” e “Influencer del Año”.