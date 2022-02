El álbum “Motomami” de Rosalía sale a la venta a nivel mundial el 18 de marzo.

Mino D’Blanc.

La cantante y compositora lanzó “Saoko”, su nuevo sencillo junto con su video oficial.

“Motomami” es el nuevo álbum de Rosalía que saldrá a la venta a nivel mundial el viernes 28 de marzo del presente año.

Cabe mencionar que medios de todo el planeta han declarado dicho disc como uno de los más esperados del 2022.

“Saoko” es el nuevo sencillo que acaba de lanzar con su video oficial la reconocida cantante y compositora, que obviamente forma parte de “Motomami”. La canción es un ejemplo del espíritu del álbum: gracia y valor, fuerza y vulnerabilidad, feminidad feroz y una actitud valiente y sin complejos.

El colorido video de “Saoko” fue dirigido por Valentín Petit y en la trama se ve a una banda de mujeres en moto.

“Nombrar mi siguiente single “Saoko” y samplear a Yankee y Wisin para mí es el homenaje más directo que puedo hacer al reggaetón clásico, un género que amo y que es una constante y gran inspiración a lo largo de todo el proyecto de “Motomami”. El beat de “Saoko” lo empecé tocando un “upright” piano del estudio B de Electric Lay en Nueva York, me acuerdo como si fuera ayer. Era de noche y hacer este beat me pareció tan divertido como conducir un Lambo. Este piano luego lo distorsioné y añadí baterías clásicas de reggaetón de una librería que NaisGai me había mandado hacía tiempo, que por cierto es algo muy especial para mí porque esta librería lleva tiempo pasando entre productores de unas generaciones a otras”, comentó Rosalía.

Anteriormente la artista lanzó “La Fama” Feat. The Weeknd, una bachata con una historia de cautela en torno a la ambición y la fama. Fue el primer sencillo de “Motomami”. El tema rápidamente recibió muy buenas críticas de la prensa y el apoyo de los fans. Cuenta a la fecha con más de 123 millones de visitas en todo el mundo.