Huixquilucan, Naucalpan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, hacen un frente común contra el delito

Huixquilucan, Méx.- Los Alcaldes de Naucalpan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo respondieron al llamado de la Alcaldesa de Huixquilucan para hacer un frente común contra la violencia y el delito.

Este martes Romina Contreras concretó este esfuerzo con la firma de un convenio en materia de seguridad, para que las zonas limítrofes entre un municipio y otro, “no sean tierra de nadie, sino que por el contrario sean espacios blindados dónde reforzará la seguridad”.

Angélica Moya, Presidenta municipal de Naucalpan; Adrián Rubalcaba, Alcalde de Cuajimalpa y Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, firmaron este convenio donde se apuesta a la coordinación de los esfuerzos de los equipos de seguridad de estas demarcaciones.

Romina Contreras destacó el compromiso y disposición de los cuatro alcaldes para lograr esta coordinación y combatir los principales delitos que los aquejan como el robo a casa habitación, robo a trasporte público y a negocio.

Señaló que, como resultado de esta coordinación, las corporaciones policiacas de los cuatro gobiernos locales podrán llevar a cabo, de manera conjunta, acciones de prevención social de la delincuencia y la violencia, intercambio de información, operativos en conjunto, el desarrollo e intercambio de bases de datos, así como el seguimiento a través de cámaras de videovigilancia en delitos flagrantes, entre otros.

En su momento Mauricio Tabe destacó el esfuerzo que se ha hecho en la coordinación entre los municipios de Huixquilucan, Naucalpan y las delegaciones de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Angélica Moya al tomar la palabra, mencionó que era urgente lograr la unidad para evitar cualquier falla estructural y operativa en materia de seguridad pública y que se requiere de esquemas para trabajar coordinados corporaciones municipales, estatales y federales.

Nuestro principal propósito es reducir la violencia, pero también revisar el procedimiento de los tres ámbitos de gobierno y los principales sectores que impacten, previenen y procurar la justicia.

Esta cadena lleva a a sancionar de acuerdo a lo establecido por la Ley a los presuntos delincuentes.

El trabajo coordinador de las corporaciones municipales, estatales y federales, así como el compartir información nos servirá para tener mejores herramientas para la prevención y en su momento la reacción ante la violencia.

La firma del convenio que hoy nos ha reunido es el inicio de una estrategia integral de seguridad que permitirá que la lucha contra el delito rebase los límites Territoriales.

La seguridad es uno de los pilares de la sociedad, ” sin seguridad no hay tranquilidad, sin tranquilidad no hay paz y sin paz no hay futuro”, concluyo.

Por último hizo uso de la palabra el delegado de Cuajimalpa quien dijo que la intención de estos operativos es que las fuerzas policiales de las cuatro alcaldías trabajen juntas, de conozcan use compartan información de inteligencia que cada uno tiene.

Con la finalidad de que los límites Territoriales dejen de ser motivo para evadir la justicia que el delincuente sepa que en estas cuatro alcaldías estamos trabajando y que no vamos a permitir que vean en las colindancias un espacio para librarse de la comisión de delitos.

Ha Sido común que se cometan delitos en una demarcación y que posteriormente busquen salir por algún otro municipio.

Con este operativo que inicia el día de hoy y que será permanente, buscaremos frenar a la delincuencia, no solo en nuestras alcaldías sino tener un mayor alcance.

Estoy convencido que el mensaje que se da desde esta “trinchera a la delincuencia que en estas cuatro alcaldías tendremos cero tolerancia a los delincuente”.

El mensaje que les damos es que con nuestra fuerza policial y nuestros excelentes elementos demostraremos que tenemos elementos honestos y comprometidos.

Al concluir la firma de este importante convenio los alcaldes iniciaron el primer operativo conjunto, bajo el lema. “No Importan los límites Territoriales todos contra el Delito”, concluyó.