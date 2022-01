Define cada unidad académica de la BUAP acciones, protocolos y fechas para un regreso presencial seguro

Arlette Hernández

Se integraron comités Interno de Supervisión y Bioseguridad que tendrán a su cargo la revisión periódica de las instalaciones, así como la adquisición de insumos y equipos de protección personal

Los estudiantes de la BUAP regresan a la presencialidad, de forma escalonada y con protocolos establecidos, para preservar su salud de todo riesgo. Entre otras acciones, la universidad integró un Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad en cada escuela, facultad e instituto, y los consejos de Unidad Académica de estos han determinado sus fechas de retorno a la presencialidad. La primera de esta, la Facultad de Enfermería, este lunes 24 de enero.

Integrados por un coordinador y dos representantes académicos, dos administrativos y dos estudiantes, cada Comité Interno de Supervisión y Bioseguridad, en cada una de sus unidades académicas, tendrá a su cargo la revisión periódica de las instalaciones, así como la adquisición de insumos y equipos de protección personal, como gel antibacterial, cubrebocas y termómetros digitales, entre otros.

De igual forma, vigilará la aplicación de las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad sanitaria, además de detectar a integrantes de la comunidad universitaria con síntomas sugestivos de COVID-19, a fin de aplicar los protocolos correspondientes y generar el reporte para la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19.

Protocolos de ingreso a las instalaciones

Para ingresar y permanecer en cualquier unidad académica o administrativa de la universidad, los alumnos, docentes y administrativos, además de observar las medidas de seguridad -lavado constante de manos, sana distancia y uso de cubrebocas-, deberán contar preferentemente con el esquema completo de vacunación, comer sólo en los espacios controlados y permanecer dentro de la institución el tiempo necesario para realizar las actividades del día, por lo que será sustancial respetar los horarios asignados.

El ingreso peatonal y vehicular será controlado y coordinado por el personal de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU); es importante seguir sus indicaciones y estar pendiente de la señalética, así como evitar aglomeraciones. En caso de emplear el servicio de STU o Lobobus, el protocolo indica el uso de cubrebocas y gel antibacterial, respetar los lugares asignados, no tocarse la cara, no consumir alimentos dentro de la unidad, no intercambiar objetos personales y evitar tocar los pasamanos.

Fechas para actividades presenciales por unidad académica

Entre las acciones institucionales para el regreso seguro se estableció la valoración de las condiciones y necesidades de cada facultad, escuela o instituto, por parte de sus comités académicos, los de supervisión y bioseguridad, para definir el calendario para el retorno escalonado de actividades presenciales.

De este modo, en enero retornan estudiantes de la Facultad de Enfermería, este 24; mientras que del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” y la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, el 31. El 8 de febrero las facultades de Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias Biológicas, los complejos regional Mixteca Profesional y Mixteca Preparatorias, y el Instituto de Ciencias. Para el 14 de febrero, las facultades de Estomatología, Artes, Lenguas y Psicología; el Complejo Regional Sur Profesional, Complejo Regional Nororiental Profesional y el Instituto de Fisiología.

El 15 de febrero está programado el regreso presencial en la Facultad de Ingeniería Química y la Preparatoria Regional Simón Bolívar; para el 21 de ese mes, las facultades de Cultura Física, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias Químicas, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias de la Comunicación, Administración, Economía, Ciencias de la Computación y Ciencias de la Electrónica, así como el Complejo Regional Norte Profesional.

A su vez, las facultades de Medicina, Contaduría Pública, Derecho y Ciencias Sociales y Filosofía y Letras; los complejos regional Norte Preparatorias, Centro Profesional, Centro Preparatorias y Nororiental Preparatorias; así como las preparatorias Benito Juárez García, Alfonso Calderón Moreno, Lázaro Cárdenas del Río, 2 de Octubre de 1968, Regional Enrique Cabrera Barroso y Urbana Enrique Cabrera Barroso, el 28 de febrero. La Facultad de Arquitectura y el Bachillerato 5 de Mayo, el 7 de marzo; y el Complejo Regional Sur Preparatorias, el 14 de marzo.

Por definir su regreso presencial están las unidades académicas: Facultad de Ingeniería, la Preparatoria Emiliano Zapata, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, así como el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, cuyos consejos de Unidad Académica sesionarán el 27 de enero, segunda quincena de marzo, 31 de enero y segunda quincena de febrero, respectivamente.

Para mantenerse actualizado en la información y fechas de cada unidad académica, así como de los protocolos y acciones de los comités Interno de Supervisión y Bioseguridad se puede consultar la página https://regresoseguro.buap.mx/, donde también se encontrarán los acuerdos tomados por la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19, así como videos informativos.

La universidad trabaja en el cuidado de su comunidad

No menos importante es recordar que ante cualquier síntoma sugestivo de COVID, como fiebre, escalofríos, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares, es mejor evitar asistir a las instalaciones universitarias y por el contrario acudir a tu clínica IMSS si eres estudiante, o al servicio médico si eres trabajador. Es prioritario realizarse la prueba para el diagnóstico de COVID cuando el caso lo amerite y en caso de ser positiva permanecer en resguardo domiciliario y seguir el tratamiento médico que se indique.

Recordemos que en el regreso seguro a las actividades presenciales, todos debemos ser responsables y mostrar un máximo esfuerzo y compromiso por respetar y aplicar las medidas de seguridad sanitaria para que este proceso pueda ser exitoso, siempre tomando como prioridad el preservar la vida y la salud de toda la comunidad universitaria. ¡Bienvenidos!