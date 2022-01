Quiere seguir viva: Grettell Valdez enfrenta el problema en su dedo por su hijo

UNOTV.COM

Ahora que Grettell Valdez compartió que será operada y le quitarán parte de su dedo para evitar que se le desarrolle cáncer, se filtró que a la actriz no le importa llegar a perder una mano y parte de su cabello porque desea continuar viva y estar al lago de su hijo Santino.

Grettell Valdez habló hace días con sus fans mediante una transmisión en vivo en la que dijo que es un virus al que se enfrenta y no al cáncer. Detalló que es un proceso que le apareció hace cinco años y ahora tiene una verruga que si no la quitan con cirugía, transmuta.

“No me importa perder el dedo, incluso la mano”, habría dicho Gretell Valdez a sus amigos

Mientras Grettell Valdez sostiene que no es un cáncer el que ha mantenido en alerta a sus médicos, una amistad de la actriz, quien también ya le dio la batalla al COVID-19, contó a la revista TV Notas que tiene un melanoma y su situación es complicada, por ello, la ex de Patricio Borghetti ha recurrido a terapias.

“En diciembre le regresaron las llagas en el dedo. Le hicieron una biopsia y confirmaron que era melanoma. Ella dijo en su video que es un virus pero en realidad no es un virus, es cáncer y por eso le van a amputa parte del dedo; el doctor dice que al menos será la uña y un poquito debajo de ella”

Señaló la fuente a la publicación

Grettell también indicó que tras la cirugía se someterá a varios procesos como quimioterapias, en la notificación que dio a sus seguidores sobre su estado de salud, señaló que estará bien porque “se va a erradicar todo esto y vamos a dejarlo en el pasado”.

Al respecto, la persona que fue entrevistada por la revista reveló que la actriz está destrozada por dentro y para enfrentar la situación toma terapias con un psicólogo y un tanatólogo.

“Grettell está muy asustada porque ahora estas llagas o verrugas, como ella les llama, parece que han aumentado de tamaño internamente y eso alarmó a los doctores. Ella no quiere morir, como nos lo ha dicho: ‘no me importa perder el dedo, incluso la mano y mi cabello, con tal de seguir viva y estar al lado de mi hijo, que es lo más sagrado que tengo’”

Comentó la presunta amiga de la actriz

Según la fuente, los médicos verificarán que el presunto cáncer de Grettell no haya viajado por conductos y se haya alojado en otros lados. Añadió que le han dicho que las quimios serán más fuertes que las pasadas para eliminar cualquier rastro del mal.

“Lo que más le aterra es que le pase algo y dejar a su hijo solo. Ella nos ha dicho que no importa que tiren su cabello o que use pelucas, quiere seguir viva”