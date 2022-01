CleverTap presentará su informe Fit for the Future of Retail en el NRF 2022

Staff/Rossi

El reporte Fit for the Future of Retail ofrece un plan para que los minoristas planifiquen y pongan en marcha una estrategia holística para destacar con su marca.

Mountain View, California y Mumbai, India, 12 de enero- CleverTap, la plataforma líder mundial de Engagement y retención de usuarios, anunció que participará en el National Retail Federation (NRF) Retail´s Big Show que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York del 16 al 18 de enero de 2022.

NRF 2022 dará cita a los visionarios de la industria del comercio minorista que están a la vanguardia y CleverTap no podía faltar. La empresa espera contribuir a estos importantes diálogos con información de su más reciente informe: Fit for the Future of Retail, el cual revelará cuatro objetivos fundamentales para las empresas que buscan relacionarse con los mobile-centric consumers.

En 2021, durante seis meses, CleverTap realizó una investigación de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el estado actual del marketing y el customer engagement en el mobile channel. Este análisis, tomó en cuenta informes detallados sobre el desarrollo de campañas publicitarias, reportes de ecommerce elaborados por el equipo de data science de CleverTap y datos de campañas realizadas en diferentes plataformas e información de entrevistas exclusivas con marcas minoristas líderes en todo el mundo.

Los esfuerzos se concentraron en comprender los objetivos estratégicos del comercio minorista, los mayores desafíos y los alcances actuales. La iniciativa también incluyó talleres con los Customer Success Managers de diferentes regiones, por su gran conocimiento del comportamiento y expectativas de los clientes.

El resultado, es un plan innovador para las empresas del sector del comercio minorista que buscan migrar de las estrategias de personalización a la individualización. Las marcas están buscando distinguirse de sus competidores en el mercado y el informe que elaboró CleverTap les ayudará a planificar y ejecutar estrategias holísticas que impulsen la conexión con el cliente, así como hacer que las transacciones crezcan a través del marketing, comunicaciones contextuales y apropiadas.

“Hemos obtenido información relevante sobre el comportamiento de los consumidores cuando se relacionan con las marcas de manera estratégica, hemos sido capaces de identificar la disminución de usuarios que impide a los comerciantes minoristas aprovechar su potencial y alcanzar sus objetivos”, explicó Shelley Schmidtlin, Directora de Marketing Empresarial de CleverTap. “Esta información permitirá a los responsables de marketing, de diferentes marcas, generar conversación en un marco que identifique los objetivos y priorice las tácticas. Estamos muy contentos de compartir estos conocimientos con los profesionales de marketing.”

Los asistentes que deseen obtener más información pueden visitar CleverTap en el stand #6819 | Nivel 3 del Salón de Exposiciones NRF 2022 o para programar una reunión individual con Shelley Schmidtlin visite https://clevertap.com/nrf/.