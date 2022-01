Eduin Caz denuncia que fue víctima de discriminación en Six Flags por ser mexicano: “me atendió un gringo”

MILENIO

Eduin Caz, famosos vocalista de Grupo Firme, una vez más ha dado de qué hablar. Y es que el cantante de regional mexicano destapó que fue víctima de Six Flags California. ¿Qué le hicieron? Resulta que al intérprete de ‘Ya supérame’ lo habrían discriminado por el simple hecho de ser mexicano.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Eduin Caz señaló el trago amargo que pasó en Six Flags California, pues al parecer a los trabajadores del lugar no les pareció mucho que fuera mexicano.

Explicó que a uno de sus trabajadores se le cayó un celular, lo buscaron, lo encontraron y al final no se lo entregaron.

“Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”, explicó el famoso en un video que subió a su cuenta de Instagram @eduincaz.

Asimismo, comentó que al ser atendido por un gringo, éste no le quiso dar el celular, quizá por sólo ser mexicano.

“Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada. Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miro, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, agregó Caz.

Esta polémica se suma a la última que tuvo el parque de diversiones, pero en México, específicamente por homofobia contra una pareja gay que fue señalada por darse un beso en el lugar, acto que hacen cientos de parejas heterosexuales sin mayor problema.