G5: No aprobamos propuestas que no beneficiaban a los ciudadanos y denunciamos actos de corrupción

María Arévalo

Los regidores de G5 aseguraron que siempre denunciaron los actos de corrupción que se realizaron en la administración municipal como fueron las ampliaciones presupuestales, los moches a los ambulantes, por ello sostuvieron que siempre fueron oposición, lo anterior al rendir su tercer informe de labores.

Los regidores José Luis González Acosta, Rosa Márquez Cabrera, Edson Cortés Contreras, Roberto Esponda Islas y Tania Guerrero López, destacaron las acciones realizadas en sus comisiones durante los tres años de administración.

Los cinco regidores coincidieron en que fueron una verdadera oposición, pues no aceptaron propuestas que no iban con la ideología de la Cuarta Transformación. “Esto no de termina aquí, solo concluye una estampa”.