Muere expiloto de NASCAR tras atacar a su exesposa con un hacha; recibió un disparo

Este día se reportó la muerte del expiloto de NASCAR John Wes Townley, quien corrió en la competencia del 2008 al 2016, siendo su único triunfo Las Vegas Motor Speedway en 2015, todo después de que atacó a su exesposa con un hacha y recibió una bala en el pecho.

Este piloto se encontraba retirado pero afrontaba problemas personales ‘graves’, tanto así que lo llevó a intentar asesinar a su exesposa, pero el desenlace fue inesperado para él.

¿Qué pasó con el expiloto de NASCAR?

De acuerdo a información de ‘TMZ’, además de la policía de del condado de Athens-Clarke, John Wes Townley se casó con Laura Townley en 2016, pero hasta hace algunos días ambos se habrían divorciado.

Los reportes indican que John Wes quedó afectado por su separación y eso lo llevó a ir a buscar a su exesposa, donde llevó un hacha para asesinarla en su domicilio.

Según se cuenta, John Wes Townley encontró a Laura con un hombre en su hogar, del cual no se sabe qué relación tenga con ella, pero eso orilló al expiloto de NASCAR a atacarlos a ambos, siendo su expareja el blanco principal.

