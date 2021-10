AMLO rechaza que iniciativa de reforma eléctrica cancele permisos para paneles solares

EL UNIVERSAL

El presidente López Obrador rechazó que con su iniciativa de reforma en materia energética se cancelen los permisos de auto-abasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que con su iniciativa de reforma en materia energética se cancelen los permisos de auto-abasto con paneles solares que generen energía eléctrica para casa habitación.

“No, no, espero que espero que con el paso del tiempo se vaya aclarando más, se conozca la iniciativa, como se va a explicar aquí a detalle y si se necesita lo vamos a hacer diario, vamos a estar informando para que se conozca bien”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que en las redes sociales y en los medios convencionales hay mucha desinformación.

“Es que reparten mucho dinero los Iberdrola y todos ellos, tienen campaña para asustar, para espantar y mienten como respiran, parece mentira, pero quienes tienen más nivel académico que podrían tener más acceso a la información e interesarse son los más manipulables con estas campañas”.

Refirió un mensaje en Twitter del escritor y periodista Pedro Miguel, un simpatizante de su movimiento, que en su casa tiene paneles solares.

“Él lo ve con sentido del humor, porque la verdad son muy ingenuos, los manipulan a muchos… Qué dice, ah mira está asustadísimo: ´Aquí muerto de susto porque la dictadura castro chavista me va a estropear mis paneles´. No hay que perder el sentido del humor, no hay que enojarse”.