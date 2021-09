Enrique Guzmán suplica perdón a la familia Moctezuma.

TVNOTAS

Hace unos días, don Enrique Guzmán se vio envuelto en un gran escándalo, luego de las desafortunadas palabras que utilizó cuando fue cuestionado sobre el lamentable fallecimiento de Natasha Moctezuma, hermana de su nieta Frida Sofía.

Y es que tras finalizar una conferencia de prensa, aseguró que la triste noticia era obra del karma: ”El karma es el karma hija”, dijo. De inmediato, Guzmán comenzó a recibir cientos de críticas y tiempo después decidió publicar un mensaje en las redes, para retractarse de sus palabras y hasta reveló estar arrepentido.

Pero las cosas no quedaron ahí, y es que el día de ayer, el intérprete de ‘La Plaga’ ofreció una entrevista al programa Ventaneando, para suplicarle a la familia Moctezuma que lo perdonara.

Enrique, aclaró que sus lamentables declaraciones no fueron pensadas, pues en el momento en que los reportaros mencionaron en nombre de Frida, él perdió los estribos. ”Yo sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. El día de ayer, estaba yo dentro de todo lo que se hizo en la conferencia de prensa, inmediatamente me tocaron el punto de Frida, es ahí donde pierdo la base y se me va la boca”, dijo.

El rockero, también aprovechó la oportunidad para externar sus más sinceras disculpas a la familia y reconoció que fue un error haberse expresada de la manera en la que lo hizo: ”Aquí de frente con la cámara les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales. Les suplico que me perdonen por el modo como me expresé ayer; eso que dije no tiene nada que ver con mi forma de pensar y de sentir”, agregó.