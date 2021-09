Qué hacer el fin de semana en San Luis Potosí

Staff/Rossi

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público en general a revisar la agenda cultural de este fin de semana del 3 al 5 de septiembre, y participar en las distintas actividades culturales.

¡Este fin de semana el Museo Laberinto de las ciencias y las artes festeja su 13 aniversario de ser un magnífico espacio para la imaginación, creatividad y ciencia! Trece años de grandes historias y de compartir lo mejor del arte, la ciencia y la tecnología. Por lo que se les invita a visitar las redes sociales del Museo Laberinto y revisar su contenido, que diariamente tiene cosas muy interesantes para disfrutar de la ciencia desde casa.

En el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario se lleva a cabo el Sexto Encuentro de Novela Negra HUELLAS. Se les invita a seguir las últimas actividades virtuales por el Facebook LIVE del Centro de las Artes de San Luis Potosí 🔗 https://www.facebook.com/centrodelasartesslp/live y resuelve el misterio, a partir de las 17:00 h.

También este fin de semana continúa el VIII Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata & XI Fest Real de Catorce. Sigue la programación de esta fiesta potosina del jazz. Los conciertos serán transmitidos en línea y se podrá acceder de forma gratuita a través de la página www.teatropolivalenteceart.mx a las 20:00 horas.

Si no se tuvo oportunidad de conectarse a la conferencia al estreno del video de la Jornada de Cronistas Municipales, aquí les compartimos el enlace de esta interesante actividad que organiza el Consejo Potosino de Conmemoraciones a través de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de SLP y el Ayuntamiento de Villa de Reyes. https://bit.ly/3zIH1j3

Continúa el ciclo de conferencias que está llevando a cabo la Dirección de Patrimonio Cultural con motivo de los 200 años de la Consumación de la Independencia de México ✧

Hoy viernes la conferencia impartida por el maestro Gerardo Vela de la Rosa: Conmemoración, discursos y debates en la prensa potosina sobre la Independencia de México a finales del siglo XIX, se transmitirá mediante Facebook de Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a las 18:00 h.

Abel Villagrán, David Ortiz Celestino y Ronnie Medellín presentes en ::: cine comentado La conquista de México realidad y ficción, donde estarán charlando sobre todos aquellos cambios que se generan en la pantalla al hacer una producción histórica. Transmisión este viernes a las 19:00 h a través de Facebook Live del Museo Francisco Cossío.

¿Interés en estudiar en el IPBA pero tienen dudas sobre sus cursos? Les invitamos a consultar las charlas informativas que publicaron sobre cada una de sus áreas:

Para inscripciones en todos talleres; revisar las opciones aquí: https://bit.ly/3kYpJKn

¡Los programas de Teatro en el IPBA comienzan el 7 de septiembre! Descubriendo el teatro, Explorando el teatro y Teatro musical; expresión, voz, lenguaje corporal, memoria y creatividad con estos cursos; cuentan con opciones juveniles y para adultos. Inscripciones en Av. Universidad esq. Constitución s/n Centro. de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

El Museo Federico Silva en su exposición temporal tiene al gran escultor Germán Cueto, se les invita a conocer su obra y descubrir porque es considerado el máximo exponente del estridentismo. Ingresa a este link para conocerlo http://www.museofedericosilva.org/cueto/ Las mujeres han desempeñado un papel muy importante dentro del arte, es por eso que el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea tiene una sección dedicada a mostrar cuáles son sus propuestas #mujeresenelarte. En esta ocasión se les invita a conocer a Minerva Cuevas en https://bit.ly/3yL8C1T

¡¡Ya disponible el recorrido 360º de Nothing is what it used to be (nada es lo que solía ser)!! Si no conoces la exposición da clic en el enlace para que, en estos momentos que el MAC se encuentra cerrado, recorras todo el recinto. https://gscreativestudio.com/Nothing/

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.