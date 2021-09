Dimayuga líder de novatos en challenge, busca continuar escalando posiciones

Staff/Rossi

Luego de algunos problemas en la pasada fecha, celebrada en San Luis Potosí, Andrick Dimayuga de Comercializadora Virdi-Hyundai Electronics que es el líder de Novatos en la Challenge, ahora está enfocada en el circuito de Querétaro para seguir escalando en la tabla general del campeonato, cuando este fin de semana se corra la sexta fecha puntuable de NASCAR Peak México Series presentado por Telcel.

Dimayuga, luego de cinco fechas disputadas en la temporada, marcha en el quinto puesto general del campeonato y primero de Novatos, con 159 puntos en su cuenta personal; pero más allá de los números, el piloto sabe que está encontrando su punto ideal de performance para poder pelear de tú a tú con los punteros.

Y la verdad es que el desempeño de Andrik, salvo la carrera potosina, ha sido más que meritorio, y no duda que sea un contendiente más a pelear los primeros lugares de esta categoría.

La sexta ronda de la Challenge se correrá este domingo 5 de septiembre en el Ecocentro, que es nombre oficial del autódromo, pero la competencia se disputará en la versión del circuito y no óvalo como lo fue en la primera ocasión.

Andrik Dimayuga: “Estoy muy motivado para este fin de semana en Querétaro. Me siento mejor que nunca y el último resultado me ha dejado con una espina clavada porque sé que puedo ser mejor. Daré mi máximo esfuerzo, quiero otorgarle a mi equipo y a mis patrocinadores el resultado que esperan. Tengo muchos deseos de triunfar y aunque no habrá público, estoy seguro que el espectáculo será increíble”.

Por último el piloto del auto No. 67 dijo que a partir de ahora no se pueden desperdiciar puntos, porque se cierra la mitad de la temporada y luego recuperarlos puede resultar muy difícil.