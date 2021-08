Julio Urías llega a 14 triunfos

ADRENALINA

Julio César Urías regresó de la lista de lesionados para lanzar cinco entradas en blanco y apuntarse su victoria número 14. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-2 a los Padres de San Diego.

Urías estuvo 10 días en la lista de lesionados luego de recibir un pelotazo, como bateador, en su última apertura contra los Mets de Nueva York el 13 de agosto, donde también lanzo cinco episodios sin daño, pero ahí su bullpen le falló y se fue sin decisión.

Me sentí muy bien”, dijo Urías al final de juego. “Ya no sentí nada de molestias en la pantorrilla, y creo que me vinieron muy bien los días de descanso”.

Con el triunfo, Urías empató a Kyle Hendricks, de los Cachorros de Chicago, como los máximos ganadores de lo que va de esta campaña en Grandes Ligas.

Urías lanzó juego sin hit ni carrera hasta la quinta entrada, pero en la cuarta dio una base por bolas y después Manny Machado le conectó un batazo con la suficiente distancia para rebasar la barda del jardín izquierdo, pero AJ Pollock saltó y logró capturar la pelota.

“Son de esas jugadas que te motivan”, explicó Urías. “Creo que no fue un mal pitcheo, pero Machado es un gran bateador, y creo que es lo que estaba esperando, yo la vi, y pensé ‘ya estoy perdiendo’, hasta que vi que Pollock se quedó con ella”.

Eric Hosmer rompió el sin hit con un doblete tras un out en la quinta entrada, y después Will Myers negoció una base por bolas. Urías retiró la quinta para aspirar al crédito, dominando a Ha-Seong Kim, con una rola y a Adam Frazier con un elevado. En total permitió sólo un hit, regaló un par de bases por bolas y ponchó a cuatro.

Los Dodgers tomaron la ventaja desde la segunda entrada con un jonrón solitario de Will Myers, y en la séptima el mismo Pollock trajo un par de carreras más con un sencillo. En la octava Justin Turner y Corey Seager dieron elevados de sacrificio para poner 5-0 la pizarra.

Pese a la gran diferencia, Blake Treinen, en la octava y Kenley Jansen, en la novena, le pusieron drama trayendo a batear a la carrera del empate en ambos episodios.

Los Dodgers han ganado 10 de sus últimos 11 encuentros y están a 2.5 juegos de los Gigantes de San Francisco, líderes del Oeste de la Liga Nacional.