En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Moralmente derrotados

La derrota de ayer por la tarde del Puebla de la franja frente a unos Pumas de la UNAM que tenían un semestre sin ganar y con su centro delantero Dinenno en crisis al contar con casi un año sin anotar un gol y con una serie de problemas extra cancha, dejó en evidencia que la crisis no es sólo de ellos sino que también en Puebla hace aire y que la situación al interior del equipo de Larcamón se empieza a complicar.

Tres puntos de 18 disputados habla de que los jugadores han perdido la confianza en su DT (situación que no se dice abiertamente pero que es real) sobre todo porque los jugadores, según me platicaron, quedaron dolidos con su DT al haberlos desprotegido, al permitir que se fueran jugadores importantes y no exigir la llegada de buenos refuerzos por lo que él solo vio por sus intereses y no por lo grupal.

En los hechos y usted amigo aficionado no me dejará mentir, el esfuerzo ya no es el mismo que el que se observó en el torneo anterior y eso se ha traducido, entre otras cosas, en malos resultados.

Los jugadores también perciben que a nivel directiva (Puebla) hay dinero para fiestas, viajes VTP, restaurantes etc., y cuando ellos pidieron un aumento de acuerdo al rendimiento que tuvieron el torneo anterior, casi los ponen de patitas en la calle porque el rendimiento, como le comentaba, ya no es el mismo.

Si a esto le aumentamos la soberbia del ‘Historiador’ Larcamón quien consideró que pensar en su salida es una verdadera estupidez, pensando que es un ser intocable aún y cuando haya sumado 3 puntos de 18 y piensa que la directiva le va a avisar con tiempo que lo va a quitar, muestra por parte de él un desconocimiento absoluto del fútbol mexicano.

Se vienen dos partidos seguidos como local frente al Querétaro y San Luis donde se tiene la obligación de ganar o ganar, pues de lo contrario, ahora sí, estaremos hablando de una temporada para el olvido por parte de Larcamón y los 40 ladrones que integran la directiva camotera.

La decepción.

Al interior del edificio de lujo donde se albergan las oficinas de la franja y en donde se pagan más de 150 mil pesos de renta mensual para que Alí Baba (Ro(b)a y los 40 ladrones y amantes) estén cómodos, se respira a estas alturas un ambiente de velorio, me platican que es tal el silencio que hasta el vuelo de una mosca se puede escuchar, se han dado cuenta que las mentiras con las que han traído a los aficionados poblanos a través de sus ‘bots’ ha fracasado y que han sido evidenciados públicamente en todos sus desmanes, el poblano ya sabe y sabe bien de qué pie cojean.

Por lo que al igual que el equipo están moralmente derrotados.

