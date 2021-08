Invita IMACP a seguir el homenaje póstumo en línea a Antonio Helguera Martínez

Staff/IMR

Presentará Rafael Barajas “El Fisgón”, caricaturista mexicano, este sábado 14 de agosto

El Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), rendirá un homenaje póstumo a Antonio Helguera con una charla a cargo de Rafael Barajas “El Fisgón”, este sábado 14 de agosto, a las 10 horas.

Helguera (1965 – 2021), caricaturista y satirista, colaboró en medios nacionales, como La Jornada, Proceso, TV UNAM, entre otros, y fue conductor del programa El Chamuco TV.

La charla girará en torno al sarcasmo como una de las Bellas Artes, basado en el texto escrito por El Fisgón para el diario La Jornada, como despedida a Antonio Helguera ante su fallecimiento en junio de 2021.

Así mismo, como parte de este homenaje póstumo, el IMACP inaugurará una muestra gratuita sobre la obra del legendario satirista y caricaturista dentro del lobby del Teatro de la Ciudad en Avenida Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico, Puebla. La ciudadanía podrá visitarla del 14 al 20 de agosto, de lunes a viernes y en un horario de 10 a 14 horas.

El Fisgón es caricaturista, pintor, escritor, ilustrador infantil y activista político. En conjunto con Antonio Helguera, publicó las obras El sexenio me da risa: la historieta no oficial (1994) y El sexenio ya no me da risa: la tragicomedia del salinato (1995), entre otras.

Se podrá seguir este evento gratuito a través de la página de Facebook https://www.facebook.com/IMACP/.