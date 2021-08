El regreso a clases es preocupante, afirma empresario

Hipólito Contreras

No podemos jugar con la salud de estudiantes, maestros y padres d familia, se necesita seguir avanzando con las vacunas, debe haber protección, esto va junto a la reactivación económica, el regreso a clases s un tema controversial, en el tema educativo es muy importante por el número de escuelas y los pequeños negocios que hay cerca como son papelerías, algunos siguen cerrados, otros ya han abierto, afirmó el empresario Miguel Ángel Ayllón.

El retorno a clase presenciales reiteró, debe ser seguro para estudiantes, padres de familia y maestros, debe evitarse un brote, debe haber una concordancia respecto a las vacunas, pedimos al gobierno del estado nos informe el avance de vacunación, debe ser una situación de alerta para el estado.

Destacó que el regreso a clases es preocupante porque en la tercera ola se están enfermando más niños y jóvenes, “el gobierno federal está necio de que no va a vacunar a menores, no se puede garantizar la seguridad el bienestar y la vida de los menores, el gobierno está vacunando a los de 30 en adelante, pero no de 18 a 30, de 17 para abajo no hay vacunas a nivel nacional, son los que tienen que regresar a clases por orden federal, por lo que no está garantizada su seguridad, es un tema lamentable y triste”, afirmó.