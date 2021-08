Mariana Echeverría platica sobre su participación en “Los chiquillos de Hoy”

El nuevo reality infantil televisivo que se transmite en el programa “Hoy”

Por Mino D’Blanc

Mariana Echeverría es una de las madrinas de “Los chiquillos de Hoy”, el nuevo reality infantil televisivo que se transmite por el programa “Hoy”. Su equipo se llama “Chiquilocos”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa.

MD’B: Te sumas a un proyecto muy noble como lo es “Los chiquillos de Hoy” en donde dan el apoyo total al talento de los niños.

ME: Así es. Estoy súper contenta por esta oportunidad que me dieron del programa “Hoy”, de estar en un reality tan padre, tan noble, con una ventana abierta a todos los niños que quieren mostrar su talento ya sea canto, baile, gimnasia, deportes, algún instrumento. Entonces sí necesitábamos este espacio y más ahora con esta pandemia que los niños están en su casa, que a veces están muy pegados a los videos, al celular y de repente ver mostrar a estos niños que tienen el talento y decir “yo quiero estar ahí” los impulsa a que ellos también empiecen a desarrollar este tipo de talento que es el baile, el canto, la actuación, entonces me encanta estar en estos proyectos que impulsan al sueño de los niños.

MD’B: ¿Por qué los niños te tienen que elegir a ti, en caso de que ellos te eligieran?

ME: Me encantaría que me eligieran porque siento que tengo alma de niño, creo que nunca la he perdido. Siento que soy una madrina que se va a dedicar a ellos, a estar en sus ensayos, a escucharlos, a animarlos, a que si les da un bajón levantarlos de ese bajón. Entonces siento que voy a ser una madrina muy cool para ellos y si me pudieran elegir, ahí voy a estar siempre para ayudarles a cumplir sus sueños.

MD’B: ¿Qué le aprendes a los niños, después del amplio bagaje que ya tienes en el mundo artístico?

ME: Yo de ellos aprendo muchísimas cosas. No se dejan caer y eso muchas veces los adultos nos derrotamos muy fácil y ellos siguen insistiendo e insistiendo. Hay varios que han estado en varios castings de “Pequeños Gigantes”, de otros proyectos para ser actores de novela y ellos siguen, a pesar de que les dicen “no, no, no”, siguen luchando por sus sueños y hay veces que como adultos perdemos esa ilusión muy rápido, que nos dicen “no” y dejamos nuestros sueños tirados. Yo le aprendo esa fortaleza que tienen esos niños, esa ilusión, esa magia y esa nobleza. Sus corazones todavía están muy limpios y creo que la humanidad últimamente estamos muy destrozados por las malas noticias, por cosas muy externas a nosotros que nos dejamos caer muy rápido y yo me quiero quedar con esa alma de niño. Eso estoy aprendiendo y agarrando de esos niños en este reality.

MD’B: Como madrina, ganen o no ganen, terminando el programa ¿los seguirás apoyando?

ME: Me encantaría apoyar a todos, son demasiados niños, pero lo que está en mis manos lo podré hacer. Hay muchas cosas que se salen, por ejemplo cuando te dicen “méteme en una novela, tú que estás ahí”, yo no tengo ese poder. Por eso no me gusta prometer cosas que no puedo cumplirles, porque sé que no lo puedo hacer. Lo que está en mis manos y lo que yo pueda hacer con mi persona y con mi experiencia estoy segura que los voy a ayudar hasta donde yo pueda.

MD’B: Comenzaste desde muy joven tu carrera. ¿Tú desde niña te vislumbrabas como actriz?

ME: Así es, empecé chica y la verdad es que siempre quise hacer esto y sí, luché y luché y también como a ellos me dijeron que no y seguí luchando. Estoy muy agradecida con la vida en el lugar donde me ha puesto. Me he esforzado mucho tiempo por lograr mis sueños y aquí estoy. Entonces les puedo dejar ese mensaje de mi vida personal a ellos para que sigan y sigan y sigan.

MD’B: Hay muchos padres de familia que quieren o deciden que sus hijos sean artistas, porque ellos quisieron serlo y no pudieron. ¿Qué les dirías a los papás cuyos hijos quieren ser artistas y ellos no quieren que lo sean y a los papás que por no haber podido ser artistas quieren que sus hijos lo sean aunque no tengan el talento o quieran?

ME: Es un tema muy casual dentro de este medio en donde estamos. Ahora que soy mamá pienso que los papás debemos de ser muy sabios en escuchar a nuestros hijos y saber sus límites. Hay veces que los papás obligan a los niños a que ellos sean porque ellos lo desearon, pero tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy empáticos con nuestros hijos y saber qué quieren. Porque luego, luego se demuestra que hay niños en los que los papás quieren y están ahí presionando. Llegan al escenario y dicen “es que a mí me gustan otras cosas”, les preguntamos “¿por qué estás aquí?” y te dicen “es que mi mamá quiere que sea artista”. Entonces ahí es donde debemos a echar marcha atrás con eso y ayudarlos a cumplir lo que verdaderamente tienen como vocación y no obligarlos. Yo con esto de la maternidad, obviamente nos podemos equivocar, pero quiero ser una mamá que escuche a sus hijos, que vea a dónde quieren ir ellos, que seamos empáticos y que luchemos con ellos sobre lo que quieren. No obligarlos a hacer algo que no quieren, porque al final la frustración es lo que vamos a reflejar en nuestros hijos. Ese es mi consejo para los papás que no saben escucharlos. Para los que se dediquen al medio y están muy metidos, siento que es un poco de reflejo de lo que uno quiso ser. Al final nosotros como personas públicas, nuestra vida siempre se vuelve pública y tenemos que saber hasta dónde le damos permiso a algunos medios de entrar en nuestra vida o no. Ese es mi consejo, escucharnos, comunicarnos tanto padres con hijos como hijos con padres y si un niño quiere ser cantante y sus papás no lo apoyan porque saben que el medio es muy difícil, luchar hasta donde se pueda; si el niño quiere hay que ver las limitantes que hay o las oportunidades que tiene.

MD’B: ¿A quién se le ocurrió el nombre de “Chiquilocos” y qué es lo que debe tener una niña o un niño para que seas su madrina en este reality show infantil televisivo?

ME: Fue un nombre propuesto por la producción y cuando me dijeron que si lo quería cambiar o me lo quería quedar, les dije que claro que lo quiero quedar. Un chiquiloco representa todo lo que es mi personalidad, o sea yo ando como loquita de aquí para allá y de allá para acá, con una personalidad que me caracteriza dentro de los programas que he hecho y creo que un chiquiloco más que talento, tiene que ir a sus ensayos, cumplir a tiempo, hacerle caso a los coaches con los consejos que le dan, pero sobretodo tener ese ángel que a través de la pantalla de refleja. No me importa si es un niño súper talentoso pero con una actitud que no lo va a llevar a nada. Mis chiquilocos que he escogido tienen un ángel que los caracteriza y estoy seguro que el público los va a amar y eso es lo que yo quiero ver en mi equipo.

MD’B: Si tu hijo quisiera entrar a este reality, ¿qué le dirías, que le aconsejarías, lo dejarías entrar, cómo lo llevarías? Que los papás aprendan también eso de ti.

ME: Es muy importante que los niños aprendan y si mi hijo quisiera entrar, yo le diría “¿es lo que quieres? Va, yo voy a apoyar”, pero obviamente yo voy a hablar con él y que sepa que pueden haber fracasos, que pueden haber oportunidades, que debe saber tomar decisiones si realmente es lo que quiere y yo apoyarlo hasta donde se pueda. Si veo que mi hijo tampoco tiene esas aptitudes o ese talento, hablar con él. A lo mejor ahorita no lo van a entender porque son niños y todo les rompe el corazón; cualquier persona que les diga un no, para un niño significa que el mundo se acabó, pero cuando estén grandes lo van a entender y van a ser muy agradecidos con sus papás de guiarlos por el mejor camino. Creo que mi hijo tiene más aptitudes de futbolista que de estar en el medio artístico, pero si él lo decide lo voy a guiar y que sepa que a veces hay “no” y a veces hay “sí” y lo voy a apoyar hasta donde él quiera luchar por sus sueños.

MD’B: ¿Con cuál de los participantes que has visto, sea de tu equipo o de otro equipo, te identificas, rememoras tu infancia?

ME: Agarré a una chava que se llama Beba; es una niña que canta, que baila, que tiene un carisma impresionante y cuando la vi dije “esa niña tiene que estar en mi equipo”. La vi contando chistes, yo alguna vez en mi etapa tuve un programa de chistes y cuando la vi dije “esa niña soy yo de chiquita”. Entonces, yo luché por ella, di hasta el Dulce de Oro que significa que automáticamente se va a tu equipo y solo tenemos una oportunidad y dije “esa niña la tengo que agarrar”. Así fue, me la quedé y espero que llegue a la final con ella.

MD’B: ¿Consideras que debe haber una barra infantil en la televisión?

ME: Sí. A mí últimamente me han tocado muchos programas infantiles y “Me caigo de risa” es uno de ellos. Está en la noche por cuestiones de que antes no estaba la pandemia así, pero creo que ahora sí se debe normalizar en programas infantiles, ya que los niños al no estar yendo a la escuela, permanecen mucho tiempo en casa y sobretodo meter parte no solo de la diversión, sino meter ese tipo de talento, programas educativos infantiles. Creo que sí debe existir esa amplitud para crear más contenido hacia los niños y me parece muy buena idea del programa “Hoy” que haya metido ese tipo de realitys en la mañana y ojalá se sigan muchos programas con este concepto, que los programas vean que sí hace falta desarrollar este tipo de programas infantiles.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver este reality show?

ME: Siento que lo deben ver porque es un programa muy noble, es un programa donde podemos alimentar el alma de nuestros hijos que tenemos en casa, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, para que sepan el camino correcto de no a las drogas, no al alcohol, no a las fiestas, no a los video juegos, no ensimismarse en una vida banal, sino que salgan a realizar actividades como gimnasia, como canto, como baile. Entonces se me hace un programa donde podemos inculcar a nuestros hijos a que vayan por un camino de bien.

MD’B: ¿Va a haber forma de que se roben integrantes de otro equipo?

ME: No sabemos todavía, pero ojalá sí porque ya vi muchos niños talentosos en otros equipos, entonces esperemos a ver cómo va a estar la dinámica final y esperan sorpresas.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida? ¿Qué estás haciendo?

ME: Ahorita por más que quisiera, me estoy enfocando nada más a un proyecto en específico. No me gusta estar en varios porque siento que descuido. Debo estar enfocado al cien por ciento enfocada en un proyecto y ahora que soy mamá y que mi hijo está muy chiquito, prefiero cuidarme mucho, entonces voy a trabajar y regreso a mi casa, estoy cuidándome y más por la salud de los demás. Afortunadamente tuve la oportunidad de vacunarme y quiero cuidar a los que no estén vacunados. Entonces solo voy a trabajar en el proyecto que es “Los chiquillos de Hoy” y regresar a mi casa para cuidar a mi hijo.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

ME: Que no se pierdan “Los chiquillos de Hoy”, que apenas empieza. Se va a poner muy bueno porque empiezan los ensayos, comienzan a montar coreografías. Que nos vean; estamos todos los días a las 11:00 de la mañana en el programa “Hoy” y no se lo pierdan porque se va a poner muy bueno.