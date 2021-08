Alicia Solís platica sobre su canción Deluxe “No sé tú”

Actualmente tiene más de un millón de reproducciones en las plataformas digitales y redes sociales

Por Mino D’Blanc

La cantante Alicia Solís promociona actualmente su tema Deluxe “No sé tú”, que fue lanzado en el año 2018.

Ella es originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y radica en Saltillo. Tiene 17 años de trayectoria en la industria de la música y en 2017 decidió iniciar su carrera como solista, después de haber tenido y participado en bandas.

Su manera de componer hace que sea cercana con el público quien ha recibido con gran aceptación canciones que son verdaderos éxitos como “Mi tatuaje”, “Fuiste tú” y “Aquí estaré”.

Ella ha abierto conciertos a artistas de la talla de Carlos Rivera, Ha*Ash, Yuridia, así como al trío conformado por Benny, Erik y Sasha.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Mimí Carrillo.

MD’B: El sencillo “No se tú” me rememoró mucho al maestro Armando Manzanero con su canción tan emblemática, sin embargo al escucharla, tiene el mismo nombre pero es un tema y género completamente diferentes.

AS: Mucha gente me ha comentado que la escuchan y es completamente opuesta a lo que imaginaban y esto es algo que me emociona porque la gente no lo estaba esperando y yo creo que por eso ha tenido mucha aceptación. La introducción que manejamos con las guitarras fue muy dinámica, muy rica y estamos muy emocionados con la aceptación de que la gente la está recibiendo súper bien. Ya tenemos muy buenos números en las reproducciones en las plataformas.

MD’B: ¿Cómo llego “No se tú” a tu vida?

AS: Todo se remonta a cuando yo iba a abrir el concierto de Yuridia acá en la ciudad de Saltillo. Justo había terminado con la banda que había formado antes. Comencé a trabajar como solista y con las ganas de cantar algo original. Se dio la oportunidad de abrir ese concierto y dije “si ya voy a cantar, no quiero cantar covers; quiero presentar el proyecto que la gente se identifique porque lo mío es el Pop y el Rock, que me encantan”. Entonces me junté con una muy buena compositora de Monterrey que se llama Valeria Villegas. Ella me presentó varios temas; tres los escogí para “Mi tatuaje” que es mi EP y dos temas son míos. De ahí, cuando escuché esa canción dije “ésta está súper riquísima, está muy padre porque está movida” y le dije que tenía que estar dentro de mis canciones, la trabajamos y por fortuna tuvimos muy buena producción para la grabación y así es como llegó esta canción.

MD’B: ¿Por qué le pusiste el nombre de “Mi tatuaje” a este EP?

AS: Decidí ponerle ese nombre porque la canción “Mi tatuaje” es mi favorita del EP; esa canción tiene un doble significado para mí, porque a parte de que es la que más me gusta por el tema que habla de amor puro, de amor real, de que a pesar de que pasaron muchos años que a lo mejor no andabas con la persona indicada, llega un momento en que las vidas y el momento se une y ya vas con esa persona. A parte de eso, el otro enfoque que vi es que quería que este disco sea un tatuaje el cantar para otras personas que marquen mi inicio en la música original y que yo pueda dejar huella en ellos. Esa fue el gran significado.

MD’B: ¿Qué canciones componen este disco?

AS: “Mi tatuaje”, “No sé tú”, “Fuiste tú” que también es un poco de toques más roqueros también con la guitarra, “Por ti” que es tema original mío y la canción “Aquí estaré”, que es más balada y que habla de cuando a una persona la dejan y se aferra a decir “aquí voy a estar, no importa, yo voy a estar aquí esperándote hasta que tú decidas regresar. También como me marcó mucho la canción de “Mi tatuaje” hice una versión en piano y la hice con la intención de que fuera como el enfoque para el vals de bodas.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todas las demás artistas de tu género?

AS: Yo creo que el rango vocal que tengo. Tengo una voz muy potente y algo que te puedo platicar es que cuando yo canto en restaurantes y en bares aquí en la ciudad, obviamente para seguir trabajando en la música original, ya que antes de haber firmado con una disquera, tenía que trabajar en esto para que como artista independiente pudiera pagar las producciones, los músicos, etcétera. Algo que me definía mucho es que cuando iba a cantar a un lugar y quería dar todo de mí y entregarme, me decían que si le podía bajar un poquito porque mi voz es muy potente. A la vez para mí eso es bueno porque a mí me encanta poder sacar toda mi voz, poder explayarme así. En lugares así chicos no me favorecía. Había varios clientes que de hecho ya me buscaban y me decían “este escenario no es para ti, te queda muy chico”. Algo que me define como comento, es la voz potente y el rango vocal.

MD’B: ¿Por qué el público te tiene que escuchar?

AS: Porque soy una mujer que a pesar de muchos intentos y no llegar a reality shows y todo ese tipo de presentaciones, decidí hacer mi carrera de manera independiente para poder llegar a más gente. Y poco a poco que voy pisando, que voy presentando vamos teniendo más aceptación y he visto que a la gente le gusta. Soy muy natural, muy transparente y eso es algo que la gente puede ver donde yo me estoy presentando. Me defino, me transformo, me entrego a la canción. He trabajado arduamente para poder tener este EP y a pesar de que no habíamos tenido todavía el apoyo de una disquera, apenas acabo de firmar, tuvo tan buena aceptación en plataformas que otras personas que están en el ambiente musical me dicen que es impresionante los números que tengo sin que yo me promocione metiéndole dinero en redes o en plataformas como es la cosa ahorita que todo mundo le mete a YouTube, a Instagram o así. A pesar de que no tengo o tenía ese apoyo, hemos visto una cantidad muy grande de reproducciones con el EP y me tiene sumamente emocionada. Pienso que es un material hecho con tanto amor, con mucho sacrificio que yo sé que va a tocar el corazón de quien me escuche. Es importante que lo escuchen por eso, porque está pensado para que la gente mínimo se identifique con una de mis canciones y yo sé que así va a ser.

MD’B: ¿Algún tema que no cantarías o compondrías y por qué?

AS: Me gusta mucho el amor y el desamor; no me veo componiendo o cantando temas de maltrato o de política. Yo definitivamente la música que hago es para poder llegar a alguien y poder dar un mensaje.

MD’B: ¿Con quién te gustaría hacer un dueto?

AS: Con bastantes artistas. De México me encanta la voz de Yuri, me parece que es de las mejores voces de México. Me gusta mucho Carlos Rivera, Alejandro Fernández, Yuridia. Soñar no cuesta nada, pero me encanta la voz de Adele, de Lady Gaga. Esperemos que en un futuro no muy lejano todo pueda fluir de manera satisfactoria.

MD’B: ¿Cómo se dio el acercamiento con la disquera?

AS: Hace tres meses acabo de firmar un contrato con Tr3s Music. Escucharon mi propuesta, los temas, vieron los números en redes y plataformas y es por eso que decidimos sacar el tema de “Mi tatuaje Deluxe” en el LP y viene una canción nueva que habla sobre la pandemia que se titula “20-21”.

MD’B: ¿Qué otras cosas vienen con ellos?

AS: Ahorita van a comenzar a promocionar en todo el país el EP, terminamos de promocionar esta canción de “No sé tú” y viene la canción “20-21” que también la van a promocionar y apoyarme con las presentaciones porque ahorita es complicado hacer algo presencial. Ya no estoy sola; ya alguien va a estar respaldando mi trabajo y tratando de colocarme en diferentes presentaciones ya sean presenciales o virtuales. Vienen tres canciones más, de las cuales dos ya están grabadas. Una de ellas la estamos produciendo con Eddy González, ex integrante del grupo Jumbo y es un tributo para una leyenda viviente de los corridos acá en el noreste de la república, que todavía no puedo dar a conocer.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

AS: Que escuchen mis canciones y que me sigan en mis redes sociales.