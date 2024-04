AMLO justifica blindaje a Palacio Nacional previo a protesta de los papás de los 43 en el Zócalo: “Es mejor prevenir”

INFOBAE

El presidente explicó por qué se colocaron vallas metálicas alrededor del recinto, a poco más de un mes de que los normalistas derribaron la puerta principal

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué se colocó un muro de vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional, a un día de que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realicen una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que hace aproximadamente un mes intentaron irrumpir en el recinto derribando una de las puertas principales, para exigir ser atendidos por el mandatario.

En La Mañanera de hoy, López Obrador fue cuestionado sobre la colocación de las vallas y si no considera que esto podría tensar la relación con los padres de los normalistas, quienes han expresado su inconformidad ante los avances de la investigación durante el actual gobierno, a lo que se suma que el presidente anunció que se reunirá con ellos hasta el 3 de junio, un día después de las elecciones.

El mandatario respondió que los papás de los 43 tienen derecho a manifestarse; sin embargo, argumentó que se debe cuidar el Palacio Nacional ante la posibilidad de que sea vandalizado como un acto de provocación rumbo a los comicios del próximo 2 de junio.

“No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos, nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir, hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo como estamos a cinco- seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir, pero ellos son libres y por lo mismo estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, no quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días.

“Estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad y ese es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros porque hay mucho falsario, hay mucha simulación, eso también es importante que se sepa, sobre todo en el caso de los jóvenes, hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, hay quienes también se autonombran, denominan defensores de derechos humanos y no lo son, hay quienes se llaman ambientalistas y no lo son, hay unos que solo saca provecho del dolor humano, se dedican a vivir a abanderar, administrando conflictos, entonces hay que tener cuidado con la simulación, hay muchas organizaciones de las llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que tienen un propósito político, incluso vinculación con gobiernos extranjeros”, dijo en Palacio Nacional.