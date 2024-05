Alejandro Armenta, casi 17 puntos arriba de Eduardo Rivera: La Encuesta Mx

DEBATE

El más reciente trabajo demoscópico de La Encuesta Mx, fechado apenas el 2 de enero, detalla que, como aspirante de Morena al gobierno de Puebla Alejandro Armenta Mier cuenta con una intención de voto del 53.8 por ciento, mientras Eduardo Rivera Pérez se mantiene abajo con el 37.1%.

Así que la ventaja del candidato de la 4T a la gubernatura sigue fuerte: 16.7 puntos, que la ubican como una de las entidades –según La Encuesta Mx- en que Morena ganará sin problema las elecciones del 2 de junio. De hecho, Armenta Mier es uno de los MEJORES candidatos cuatroteístas, junto a los de Chiapas y Tabasco, Eduardo Ramírez y Javier May Rodríguez.

Este análisis demoscópico precisa que Alejandro Armenta, Eduardo Ramírez y Javier May son los ÚNICOS aspirantes de la 4T que, a un mes de la elección, presentaban una ventaja cómoda sobre sus contrincantes, porque otras entidades, como Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Veracruz y Yucatán perfilan contiendas cerradas y en Guanajuato el PRIANRD lleva ventaja de 10 puntos.

La valía de este trabajo demoscópico es estar firmado por La Encuesta Mx, una empresa que –hasta donde se sabe y se percibe – NO trabaja para la 4T, tampoco para el PAN, como sí lo hace Massive Caller, que en esta elección concurrente se ha convertido en el espejo de los deseos de la oposición: Morena aventaja en Veracruz, Chiapas, Puebla y Tabasco; PAN-PRI-PRD adelante en Guanajuato, Morelos y Yucatán, mientras MC va arriba en Jalisco y la Ciudad de México presenta empate técnico: La Encuesta Mx

MEJOR RUMBO PARA PUEBLA NO LOGRA ACERCARSE A MORENA

¿Es casualidad que el jueves 2 de mayo encuestas serias ratifiquen que Alejandro Armenta Mier sostiene una ventaja cómoda de casi 17 puntos sobre Eduardo Rivera y que apenas 2 días después el candidato opositor haya denunciado que el ataque a la casa de sus vecinas fue en su contra?: Eduardo Rivera denuncia intromisión en su casa

Porque resulta más que curioso el hecho de que, en una primera instancia, el candidato de MRP dio a entender que la intromisión había sido en su casa (“el lugar donde vivo”) y que después se supo que no fue así, sino en la de sus vecinas y que se trató de un robo perpetrado por amateurs, que ¡ni siquiera llevaban un vehículo con gasolina!.

Entendible, pero nada ético y mucho menos prudente que el aspirante opositor intente aprovechar lo que parece un caso de delincuencia común en el fraccionamiento donde vive, para victimizarse y tratar de crecer en la intención de voto: Sergio Salomón subraya investigación respecto a denuncia de Eduardo Rivera

Al final del día, si los que atacaron la casa de las vecinas de Eduardo Rivera realmente iban tras el candidato ¿no era más viable encontrarlo en un municipio del interior, durante algún acto de campaña, donde su vulnerabilidad es mayor, lejos de la policía municipal y de la atención de una Puebla capital volcada en las redes sociales?.

Y si la finalidad era atacar al aspirante del MRP ¿por qué lo fueron a buscar a una vivienda que no era la suya?, ¿qué clase de sicarios NO se preparan, no saben dónde habita su objetivo y se “conforman” con hurtar la casa de los vecinos y dejarle un mensaje siciliano al que se suponía era la víctima original?

JUAN FRANCISCO GARCÍA, EN ATLIXCO, ENTRE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS

Juan Francisco García, el presidente municipal sustituto en Atlixco, obtuvo el lugar 24 entre los mejores del país en la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, la empresa de Roy Campos, el más mediático de los encuestadores del país.

Esta presentación demoscópica analizó las evaluaciones a 150 alcaldes del país y, en el caso de Atlixco, Juan Francisco García y el ayuntamiento han dado continuidad a la gobernabilidad y seguridad pública de Ariadna Ayala, la edila morenista quien pidió licencia para contender por la reelección y todo apunta a que ganará sin contratiempos en junio, como lo mostró hace poco la encuestadora favorita de los panistas, Massive Caller, que le dio una buena ventaja: Ariadna Ayala dobla preferencia electoral ante el candidato del PAN

El edil sustituto en Atlixco fue calificado por la ciudadanía con 53.3 puntos, que le dieron una evaluación ALTA. Los munícipes mejor valorados del país fueron Carmen Canturosas (Nuevo Laredo, Tamps, 58.8 por ciento), Fernando Alzaga (Tampico, 58.3) y Antonio Astiazarán (Hermosillo, 57.5).

Apenas 63 de los 150 presidentes municipales evaluados obtuvieron una aprobación superior o igual al 50 por ciento y entre los PEORES hay que apuntar al de Toluca, Juan Maccise (32.3), María de la Salud García (Celaya, 32.1), Rodrigo Arredondo (Cuautla 28.0), Pablo Badillo (Apizaco, 27.9), Gustavo Jiménez (Chiautempan, 22.3 por ciento de aprobación) y Mario Francisco Guzmán (Tulancingo, 20).

El detalle curioso, pero relevante, es que, según Mitofsky, dos de los 3 alcaldes PEOR calificados del país son de Tlaxcala.

RankingMitofsky_150AlcaldesMX_(Abr 24)