Puebla vs América ¿dónde y qué hora ver el juego de jornada 17 del clausura 2024?

AS MÉXICO

Estamos a unos días de que inicie la ‘Fiesta Grande del Futbol’, 10 equipos de la Liga MX tendrán la oportunidad de buscar el campeonato Clausura 2024. El reglamento de la Federación Mexicana de Futbol en su artículo 16 dice lo siguiente: Los diez Clubes calificados para la Fase Final de cada Torneo serán ubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la Tabla General de Clasificación al término de la Jornada 17, correspondiéndole el puesto número uno al Club mejor clasificado, y así sucesivamente hasta el número diez. Los partidos correspondientes a la Fase Final se desarrollarán en las siguientes etapas: a. Play In b. Cuartos de Final c. Semifinales d. Final.

El artículo 17 añade: Los partidos correspondientes al Play In, se jugarán en los días y horarios que señala el artículo siguiente, mientras que los partidos correspondientes a Cuartos de Final, Semifinal y Final se jugarán obligatoriamente los días miércoles – sábado, y jueves – domingo como lo señale cada fase, eligiendo, en su caso, exclusivamente en forma descendente, los Clubes mejor clasificados en la Tabla General al término de la Jornada 17, el día y horario de su partido como local Sólo en caso de contingencia, los partidos correspondientes a la Play In podrán programarse entre semana, mientras que los partidos de Cuartos de Final, Semifinal y Final podrán programarse semana a semana, es decir en sábado – sábado, o domingo – domingo, teniendo el derecho a elegir el día el Club con mejor posición en la Tabla de Calificación.

El Play In se juega con un partido entre el séptimo lugar ante el octavo, el equipo vencedor avanza a cuartos de final; el equipo 9 se mide al 10 para que después el ganador juegue contra el perdedor del primer encuentro.

El 2 de mayo iniciaría el Play In; los cuartos de final se juegan entre el 8 y el 11 de mayo; las semifinales se disputarán por el 18 de mayo. Los equipos calificados al momento son: América, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca, Chivas y Necaxa, aunque algunos equipos todavía no definen si estarán director en cuartos de final o en el Play In. Asì entramos a la semana final del torneo mexicano y su jornada 17 de la Liga MX.