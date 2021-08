La asociación para la protección de la diversidad sexual pide justicia por un asesinato

Hipólito Contreras

Pedimos justicia por el asesinato que se cometió el 26 de julio en el Cerro del Márquez ubicado en la zona conurbada de Puebla, donde perdió la vida Gonzalo Potrero, su pareja quedó muy mal herido, sigue delicado, pedimos que se haga justicia y se castigue a los responsables, afirmó María José flores Serrano, de la Asociación para la protección de la pluralidad sexual y derechos humanos.

Reconocemos al gobernador por la creación de la nueva unidad especializada en crímenes de odio, sin embargo su titular, Margarita Aguilar Vázquez, no ha dado los resultados esperados, se ve sobrepasada, no tiene la capacidad para enfrentar este tipo de casos, no es un hecho aislado, ya van muchos crímenes y agresiones, ninguno tiene solución, para qué la queremos si vamos a quedar igual de desprotegidos.

Explicó que el 26 de julio a las 4 de la mañana ocurrieron los hechos, las dos personas salían para ir a comprar unas bebidas, lamentablemente se topan con unos tipos que sólo por el simple hecho de ser diversidad sexual porque vieron que iban tomados de la mano, los apuñalan, sobrevivió Patricio.

Informó que en Puebla se tienen registrados en promedio entre 20 y 27 agresiones, si no resuelven los casos cuál es el mensaje a los ciudadanos, que se puede agredir a un LGBT y no habrá justicia, nadie va a rendir cuentas ante las autoridades, nuestros casos van desde los secuestros, se los quieren llevar a anexos, violaciones, les dejan amenazas en sus parabrisas, los asaltan, los meten a sus casas, se llega al asesinato.

Yo, declaró, apenas fui amenazada de muerte, tenemos identificada a la persona que lo hizo, uno trata de aplicar la justicia preventiva, cuando uno quiere pone sobre aviso a las autoridades, no toman medidas.

Afirmó que la nueva fiscalía especializada en crímenes de odio, su titular no está dando resultados, “estamos solicitando que remueva a esta persona y ponga alguien con capacidad”.