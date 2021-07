En la BUAP hay dos proyectos: la Dra. Lilia Carrillo y el Dr. Francisco Vélez Pliego, afirma Carlos Figueroa Ibarra

Hipólito Contreras

En el proceso de cambio de rector en la BUAP hay dos proyectos, una es la candidata oficialista, la Dra. Lilia Carrillo, y el del Dr. Francisco Vélez Pliego, candidato independiente de mucho prestigio, afirmó el Dr. Carlos Figueroa Ibarra.

Indicó que también está la maestra Guadalupe Grajales, que es como la alternativa, pero no es una candidatura muy viable, comentó.

Ahora, dijo, el grupo oficial apoya a dos candidatas mujeres, una la que realmente está apoyando la rectoría y una candidatura hecha para restar votos al Dr. Francisco Vélez Pliego, porque ella también es del Instituto de Ciencia y Humanidades, creo que ser mujer no es loe relevante, sino cuál de las dos candidaturas es representativa, el mismo proyecto neoliberal que ha imperado en la rectoría en los último 35 años y cuál es la candidatura que estaría buscando implantar un nuevo modelo de universidad.

Creo, agregó, que las dos candidaturas femeninas representan más de lo mismo, se está planteando la posibilidad de una consulta para postergar la elección de consejeros universitarios, los profesores y trabajadores universitarios y los representantes de las distintas unidades, es en el consejo donde se hace la elección que está muy apalabrada, son 45 directores de unidad que votan no como se los indica la propia comunidad, sino como quieren, ellos se pronunciarán por la candidatura oficial.

Este, dijo, es un proceso electoral muy poco equitativo, veo candidaturas no serias, dos de ellas oficialistas y una de oposición, independiente, el maestro Antonio Robledo ya levantó la mano, hay otro, el maestro Rufino Márquez, pero son candidaturas como las que hemos observado en otros procesos, se levantan para negociar con el sistema y que les den algo, no son serias, son de juguete, no son proyectos universitarios.

En realidad, precisó, hay dos grandes proyectos, uno encabezado por la doctora Lillia Zedillo, que representa la continuidad del proyecto neoliberal de la universidad y el proyecto encabezado por el Dr. Francisco Vélez Pliego, que aspira a iniciar una transformación de la universidad, es de los cuadros universitarios, es uno de los que más conoce la universidad.

Destacó que el Dr. Francisco Vélez Pliego podría ganar la elección si logra vencer el aparato oficialista, “lo que sucede es que en la universidad hay mucho miedo, el 46 por ciento de los profesores son hora clase, es gente vulnerable, hay otro porcentaje que no tiene definitividad, otro grupo es medio tiempo que no quiere tener problemas para lograr un cambio de categoría, hay muchos profesores que quieren una promoción pasar de asociado a titular, se cuidan mucho de no quedar mal con el oficialismo”.