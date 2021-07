Anne Marie lanzó el video oficial se su nuevo sencillo “Kiss My (Uh Oh)”

Forma parte de su nuevo álbum “Therapy”

Por Mino D’Blanc

Anne Marie estrenó lanzó el video oficial de su nuevo sencillo “Kiss My (Uh Oh)” con Little Mix, mismo que estrenó el viernes pasado.

Inspirado por su amor a la película “Bridesmaids”, el video oficial de “Kiss My (Uh Oh)”, dirigido por Hahhah Lux Davis, presenta a Anne-Marie en el personaje de una futura novia que emprende un viaje al extranjero para celebrar su despedida de soltera junto a sus damas de honor, que incluyen a Perrie, Leigh-Ann y Jade de Little Mix. Rebosante de risas y caos, el video muestra al grupo de amigas viviendo la vida al máximo, aunque sin Perrie y Leigh-Anne, que están embarazadas, y que se retiran para pasar la noche, antes de que comience la verdadera noche de fiesta para Anne-Marie, Jade y el resto del equipo.

Una colaboración muy esperada que ha generado una gran expectativa entre los fans de Anne-Marie y Little Mix, “Kiss My (Uh Oh)”. Con un sampling del clásico de R&B de Lumidee de principios de los años 2000, “Never Leave You (Uh Oh)”, la ingeniosa producción y la canción completa y empoderada documenta el sentimiento de liberación que se produce al alejarse de una relación tóxica, una narrativa que ha visto a la protagonista Anne-Marie ganar gran éxito tras los lanzamientos de “Ciao Adios”, “Friends” y “Alarm”. Anne-Marie coescribió el tema con Kamille (Little Mix, Headie One) y la producción corrió a cargo de Lewis Thompson (David Guetta, Joel Corry) junto con Mojam (Summer Walker, Aitch).

El nuevo álbum de Anne-Marie, “Therapy” es una colección de 14 canciones que encarnan su carácter artístico, su actitud despreocupada y su hermosa honestidad; atributos que no solo la han catapultado a la estrella nacida en Essex al estatus platino en el Reino Unido y en Los Estados Unidos, sino que la han convertido en un modelo a seguir para la generación Z.

El gigante del pop escribió el nuevo álbum con Max Martin (Ariana Grande, Taylor Swift), Kamille, MNEK, Raye, TMS, Blake Slatkin (The Kid Laroi, 24kGoldn), Ed Sheeran, Nathan Dawe y Plested (Lewis Capaldi), y en la producción Mojam (Aitch, Fredo), Fred Ball (Rihanna), TMS y Blake Slatkin.

El álbum “Therapy” de Anne Marie ya está disponible. Su concierto mundial en streaming para celebrar el lanzamiento del álbum “Therapy” lo realizará el próximo sábado 7 de agosto. Los boletos ya están a la venta.