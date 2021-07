Lo que fue y lo que es el disciplinado PRI

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Cierto, me dijeron varios priístas en relación a lo publicado en mi anterior columna respecto a los que actualmente detentan el poder –Alito, Néstor, Chidiac, Blanca y sucesores-. Para fortuna, nos abundaron durante breve charla en reunión de cafetómanos, ya hay varios connotados militantes que exigen tanto en Ciudad de México -donde ya surgieron grupos- como en esta Puebla, la renuncia de los que están llevando a la destrucción a nuestro partido…No se engañen, les detuve. En “su partido”, la crisis se ahonda porque no se ven personajes, líderes, que motiven a la militancia, cada vez menor, a subirse nuevamente a la competencia. Efectivamente hay grupos de inconformes, pero lo único que piden es “que se vayan los dirigentes…” y…qué ofrecen a los que se están yendo…qué ofrecen a las nuevas generaciones de mujeres y jóvenes para interesarlos en la política partidista. No toman en cuenta a estos sectores, sólo impulsan a los suyos…Esas serán las nuevas caras. Exigen reorganizar, refundar, modernizar al partido, pero sin definir cómo hacerlo, sin agenda, solo para: “quítate que yo voy”. Por eso siguen los mismos y seguirán si no surgen liderazgos acordes con los tiempos actuales, Continuaremos escuchando los mismos discursos…Dónde andan los reformadores…

Y mientras buscan y no encuentran, los “mandamases” dentro del PRI, por fuera, están en espera de saber qué partido será la tercera fuerza en la que será la LXI Legislatura local. Esto se conocerá por un resolutivo del Tribunal Electoral del Estado –TEEP- que esperan sea a su favor para que Norma Shirley Reyes Cabrera, sea diputada por el Distrito local 04 en Zacapoaxtla, según declaro el que será coordinador de la bancada priísta, el plurinominal Jorge Estefan Chidiac. Qué tiempos señor don Simón… antes fui…hoy…dicen que Chidiac quiere nuevamente la presidencia de la Comisión ¿de Hacienda…de Presupuesto…?

Y qué decir del triunfalismo de lo obtenido el pasado 6 de junio, del que habla don Néstor, presidente estatal priísta, que no pierde la oportunidad de lucirse. En su pasada conferencia de prensa se refirió a las victorias en 55 municipios, aún hay dos en disputa – -Huitizilan de Serdán y Santa Clara Ocoyucan-. Omite, of course, que actualmente son 89 presidencias municipales las que tiene su partido…De las dos impugnaciones, una de ellas fue presentada por el PAN, desde luego en un municipio donde no hubo coalición, pero…la otra es de Morena…

Y como debe ser la buena vecindad, la urbanidad política, la dirigencia, alcaldes y diputados locales triunfadores tuvieron algo así como un curso de preparación para sus respectivos mandatos, y luego un encuentro con el futuro alcalde capitalino, el panista, Eduardo Rivera Pérez, en el cual Lalo, para los cuates, les platicó sobre su “Experiencia y Plan de Gobierno”, sobre honestidad, transparencia y eficiencia entre otros temas. La dirigencia priísta, oh sí, recalcó su apoyo y confianza, con el que esperan, eso deben hacer, un buen papel en la gobernanza municipal. De inmediato se pusieron a las órdenes los regidores integrados a su planilla Karina Romero Alcalá, Leobardo Soto Enríquez, Christian Guzmán Jiménez, y los legisladores Isabel Merlo Talavera, Laura Zapata Martínez, Enrique Rivera Reyes y Adolfo Alatriste Cantú…sabia virtud de conocer el tiempo…y la disciplina partidista

Y apuntamos solo la situación que enfrenta el partido que fue, único, y la raíz de otros muchos que en estos momentos están igual, la mayoría cargados hacia la izquierda que, dicen, buscan el mejoramiento, ajá, de las clases más desprotegidas; otros esperando los momentos electorales para ofrecer votos a cambio de puestos de elección popular para sus allegados: son organismos políticos sin líderes, sin proyectos, sin…sin…como ejemplo están el Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- y sus adláteres como el PT, el dizque Verde Ecologista y por otro lado PAN, PRD, Movimiento Ciudadano…uf…Usted qué opina de la democracia partidista…

El INE y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas –AIEEF- acordaron sumar a los Organismos Públicos Locales -IEE- a la campaña promocional de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1° de agosto, para que convoquen a la ciudadanía a participar en este ejercicio democrático. En este mecanismo, la ciudadanía podrá emitir su opinión sobre un tema considerado de interés público. En un encuentro de presidentes y consejero, de las OPLES, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se acordó que sumaran esfuerzos para invitar a la ciudadanía a ser parte de la Consulta Popular que se celebrará en el país con base en la Constitución y la legislación vigente. Los ciudadanos podrán acudir con su Credencial para Votar a la Mesa Receptora que corresponda a su domicilio, para emitir su opinión a favor o en contra, respecto de la siguiente pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2020: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Más información sobre la Consulta Popular está disponible en: https://www.ine.mx/consultapopular…Hasta la próxima…D.M.