“I Don’t Live Here Any More”: el nuevo disco de The War On Drugs saldrá a la venta el 29 de octubre

Por Mino D’Blanc

The War On Drugs anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “I Don’t Live Here Anymore”, después de cuatro años de ausencia en el mercado discográfico. Este material estará disponible a partir del 29 de octubre del presente año.

A la par de anunciar dicho lanzamiento, presentaron “Living Proof”, su primer sencillo con su video oficial.

Durante los últimos 15 años, The War on Drugs ha emergido constantemente como uno de los grandes del rock and roll de este siglo, eliminando las brechas entre el underground y la música popular, entre lo obtuso y el himno, haciendo discos que luchan contra un pasado fracturado en un presente unificado y fascinante. The War On Drugs nunca lo han hecho tan bien como lo hacen con su quinto álbum de estudio, “I Don’t Live Here Anymore”, un álbum de rock poco común sobre uno de nuestros procesos más comunes pero abrumadores: la resiliencia frente a la desesperación.

Apenas un mes después de que “A Deeper Understanding” recibiera el Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Rock” en 2018, Adam Granduciel quien es líder de la banda, el bajista Dave Hartley y el multinstrumentista Anthony LaMarca se retiraron al norte del estado de Nueva York para improvisar y grabar nuevos demos, trabajando fuera de los roles predeterminados que cada miembro desempeña en el escenario en vivo. Estas sesiones resultaron muy productivas, logrando versiones tempranas de algunas de las canciones más inmediatas en “I Don’t Live Here Anymore”. Fue el comienzo de una odisea de más de doce sesiones que abarcó tres años y siete estudios, incluidos algunos de los mejores talleres sonoros del rock como Electric Lady en Nueva York y Sound City de Los Ángeles, California. Granduciel y el coproductor e ingeniero de confianza Shawn Everett pasaron incontables horas extrayendo cada pieza de estas canciones y reconstruyéndolas. Una de las sesiones más memorables tuvo lugar en mayo de 2019 en Electro-Vox, en el que la formación de la banda, completada por el tecladista Robbie Bennett, el baterista Charlie Hall, y el saxofonista Jon Natchez, fueron convocados para grabar el impactante tema abridor del álbum “Living Proof”. Normalmente, Granduciel ensambla los discos de The War On Drugs a partir de montones de sobregrabaciones, como una especie de rompecabezas de rock and roll. Pero para “Living Proof”, la canción se hizo en tiempo real, ya que los músicos aprovecharon su química como una unidad en vivo para convocar algo de magia extemporánea. La inmediatez de la actuación fue apropiada para una de las canciones más personales que jamás haya escrito Granduciel.

El video de “Living Proof”, fue dirigido por el cineasta Emmett Malloy, y filmado en 16mm, captura a Granduciel en el histórico estudio panorámico en Stinson Beach, California.

La particular combinación de complejidad e imaginación de The War On Drugs anima las 10 canciones de “I Don’t Live Here Anymore”, reforzando los sentimientos de la odisea personal de Granduciel. Es una expresión del poder del Rock’n Roll para traducir la propia experiencia del público en canciones que podamos compartir y palabras que dirijan la mirada hacia la posibilidad de lo que está por venir.

Las canciones que incluye “I Don’t Live Here Anymore” son: 1.- Living Proof, 2.- Harmonia’s Dream, 3.- Change, 4.- I Don’t Wanna Wait, 5.- Victim, 6.- I Don’t Live Here Anymore, 7.- Old Skin, 8.- Wasted, 9.- Rings Around My Father’s Eyes y 10.- Occasional Rain.

La gira del 2022 de The War On Drugs lleva a la banda a algunos de los lugares más grandes en los que han tocado, incluido su primer espectáculo como cabeza de cartel en Madison Square Garden, así como el Shine Auditorium en Los Ángeles, California, el Bill Graham Civic Center en San Francisco, California, el Ryman Auditorium en Nashville, dos noches en el Chicago Theatre, el Metropolitan en Filadelfia, el House of Blues en Boston, y más.