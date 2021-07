El PRI de Alito, Néstor, Chidiac, Blanca: ¿llegó para quedarse?

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

El declive del Partido Revolucionario Institucional –PRI- sigue cuesta abajo. Cada día se aleja de la fuerza que tuvo durante unos 70 años, dentro de sus 92 años de existencia, como la fuerza política, única, que finalmente cedió. Ahora, el aparato, que formó durante prácticamente dos tercios del Siglo XX, con un conjunto de personas e instituciones que desarrollaron los trabajos políticos necesarios tanto para un partido como un gobierno, se debilita y camina rumbo a su desintegración…refundación, dicen unos…re-evolución, dicen otros…Y es que ante la estrepitosa derrota del 6 de junio, por lo menos 3 grupos a nivel nacional, encabezados por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, uno…otro llamado “Plataforma para la Refundación del PRI”, corriente en la que se encuentran: Rogelio Montemayor, ex gobernador de Coahuila, Amado Treviño, José Encarnación Alfaro, Joaquín Álvarez Ordoñez, entre otros, los recuerda alguien…y uno más denominado Movimiento Lider…creado desde 2018…precisamente para promover la refundación del Partido en atención a los resultados electorales de ese año…Piden la realización de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria… Quién o quienes estarán al frente del priísmo nacional…no se sabe, externamente se menciona a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y a Enrique De la Madrid, ex secretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto…qué personajes mueven los hilos…no se ve a ninguno…donde andan Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, el grupo Atlacomulco… cambios con los mismos?…no se ven caras nuevas…

Y en esa caída va Puebla. El descontento por la actuación del CDE que encabeza Néstor Camarillo es grande y también piden su cambio, pero…nos dicen que siguen y seguirán los mismos. Néstor, Blanca Alcalá, Chidiac, que “llegaron para quedarse”, manejados desde México, o desde la Blanca Mérida. Así que sus más cercanos, seguirán ocupando la dirección del partido y diputaciones, presidencias municipales y regidurías…El PRI poblano no tiene jóvenes y ya desplazaron a los viejos militantes…nos dicen…

También nos comentaron que, en el edificio de la Diagonal, donde por cierto hubo este jueves una conferencia de prensa, enfrentaron una “cuarentena” –desde hace tiempo la dirigencia ha estado aislada de la poca militancia que aún tiene ese instituto político- pues recientemente tuvieron que incomunicarse más, debido a la Pandemia que asola al mundo. Y es que personal administrativo y de la dirigencia resultaron positivos…confiamos que se encuentren en plena mejoría… otra, esta de falta de responsabilidad de un priísta y de gente irresponsable como la que acudió recientemente a un “bailongo” que fue organizado por el alcalde priísta de Cuetzalan, Gerson Calixto. Dicen que el festejo fue amenizado por un grupo veracruzano bajo la lluvia. Qué importa la sana distancia, cubre boca…vaya…vaya…Por cierto que debido a que Puebla capital y la zona conurbada han pasado al semáforo “Naranja” –el resto de la entidad seguirá en “Amarillo”, es de gran importancia que la población tome las medidas necesarias para evitar los contagios que podrían traer graves consecuencias…

A Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no le extrañaría que en unos meses empezaría una nueva etapa de controversias constitucionales, amparos y otros recursos legales para defenderse de la estrategia presidencial de saludar con el sombrero ajeno de los recursos estatales. “Cuando de dinero se trata, nada está escrito”, escribe en un artículo aparecido recientemente en la página editorial del Diario de Yucatán…Intitulado: “Control de los estados: Federalismo asediado”, Comenta: “Restaurar el presidencialismo de la década de 1970 pasa por retomar el control político de los estados. La nostalgia por ese pasado “dorado” que sufre el actual gobierno demanda la recuperación de los tradicionales mecanismos que inhibían, por la vía de los hechos, el cumplimiento del mandato constitucional sobre la relación estados federación”…Y hace historia hasta llegar a 2018 y al momento actual. Y plantea: “Concentrar de nuevo el poder en la figura del presidente de la república exige dos cuestiones fundamentales: uno, que las candidaturas del partido en el gobierno sean definidas por él y dos, que los presupuestos destinados a los estados puedan obedecer estrictamente a sus prioridades, deseos y predilecciones”…Habla de los “superdelegados”, una especie de poderosos embajadores del gobierno López obradorista en cada uno de los estados”…Escribe que esa estrategia no es novedad, que en el gobierno del presidente Salinas de Gortari, varios responsables del Programa Nacional de Solidaridad, entre los cuales se encontraban senadores con licencia, fueron postulados como gobernadores de sus estados y que “Treinta años después sucedió nuevamente, pues varias de las candidaturas triunfadoras provinieron de los “superdelegados”. Y los que no lo eran, sin duda fue la simpatía presidencial la que inclinó a final de cuentas la balanza, con algunos matices por las resoluciones del INE en Guerrero y Michoacán”.

Observa que el nuevo escenario político que habrá este año con la mitad de ejecutivos estatales –morenistas-, “tendrá consecuencias en el ámbito del control presidencial sobre el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que dará inicio formal el próximo 8 de septiembre, al arrancar la nueva legislatura.

La legisladora priísta se refiere en el artículo acerca de declaraciones del presidente López Obrador sobre el apoyo presupuestal de los estados a sus programas insignia, como Becas, Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro. Y dice “No creo que los recursos provengan de los raquíticos ingresos propios de los estados, pues la mayoría de las entidades donde Morena triunfó son las más dependientes de las participaciones federales; así que en la discusión del PEF 2022 muy posiblemente veremos intentos de “etiquetar” dinero para las prioridades presidenciales, pasando por encima de las legítimas demandas de los estado…Esta tensión no es nueva, proviene casi desde el mismo momento en que se aprobó la Ley de Coordinación Fiscal. Lo novedoso será si prospera la intención presidencial de “incautar” parte de los recursos estatales para completar los montos de lo que, a su juicio, se necesita para sus prioridades. ¿Lo soportaran las y los nuevos gobernantes?…Muy largo pero harto interesante…Hasta la próxima…D.M.