El chef juez José Ramón Castillo platica sobre “MasterChef Celebrity”

20 celebridades competirán por el triunfo en “la cocina más famosa de México” a partir del viernes 20 de agosto por Azteca Uno

Por Mino D’Blanc

“MasterChef Celebrity” se estrena el próximo viernes 20 de agosto a las 19:30 horas en la señal de Azteca Uno.

Siguiendo el formato tradicional de “MasterChef México”, en esta temporada los concursantes serán 20 celebridades que buscarán obtener el triunfo como chefs en “la cocina más famosa de México”.

Dentro del equipo de jueces para esta temporada, nuevamente repite el experimentado José Ramón Castillo.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Luz del Carmen Miranda, de TV Azteca.

MD’B: ¿Qué cosas nuevas va a ver el público televidente en esta temporada de “MasterChef” que no se han visto?

JRC: Es la primera vez que hacemos un “MasterChef” de celebridades. La verdad es que está muy bien el casting, vienen muy buenos competidores. La producción está generando muy buen contenido para el programa para divertirnos muchos. Es muy jovial, muy cordial todo, todo muy bien; la verdad es que va a ser un guamazo.

MD’B: ¿Cuál es el principal obstáculo o la principal complejidad de hacer un “Master Chef” con celebridades y qué tanto cambia la forma en relación a ustedes?

JRC: No creo que cambie. Al final del día ellos son competidores y tienen que cocinar, presentar los platos; pero no hay como ver a las estrellas que seguimos en la televisión, a los cantantes, a los deportistas, a los artistas, que estamos acostumbrados a verlos en su forma tradicional y ahorita los estamos sacando de esa zona de confort, porque están cocinando y siempre expuestos a lo que les pueda pasar en la cocina.

MD’B: ¿Qué has aprendido en “MasterChef”, después de tu gran bagaje que tienes dentro del arte culinario?

JRC: La verdad el concepto me gusta mucho. Ya llevo haciendo “MasterChefs” en Colombia y aquí en México y me gusta muchísimo. Cada cata y la forma de cocinar tan distinta se aprende, sobre todo en el tacto con los competidores, la forma de guiarlos, de cómo llevarlos a la mejor meta. Que aprendan a manejar sus instintos y sobretodo que lleven una competencia sana y limpia.

MD’B: ¿Cuál el sello que diferencia y eterniza a José Ramón Castillo de todos los demás chefs?

JRC: Yo soy el que ve la parte de la técnica; que las cocciones estén bien hechas, que la técnica esté bien desarrollada, que los platos vayan conforme debe de ser. Soy un juez bastante exigente, pero no regañón. Siempre les voy a decir cómo se pudo haber arreglado o las diferentes formas de cómo puede llegar a hacerse un plato, entonces sí soy muy técnico en todos esos pasos.

MD’B: ¿Estás de acuerdo en que se modifique la forma de cocinar los platillos “clásicos” que ya tienen una receta histórica establecida, o habría que ponerle un nombre a ese platillo por dichas modificaciones?

JRC: Yo creo que si no existiera una evolución se llegaría a un estancamiento. Hay cosas que son clásicas y que el platillo debe ir como tal, pero yo creo que cerrarnos a una posibilidad de presentar una nueva propuesta también sería cometer un error. La cocina cambia y la evolución genera unas nuevas formas de consumir los alimentos. Hoy por hoy hay personas que son veganos, otros son vegetarianos y utilizan ciertas dietas y nosotros nos tenemos que habituar a ellos; no les podemos cerrar la oportunidad de un platillo solamente de un tipo de alimentación. Entonces a mí se me hace algo retrogradó el no querer evolucionar.

MD’B: ¿Cuál de los platillos que has creado te gustaría que cocinarán las celebridades en “MasterChef”?

JRC: Cosas con chocolate, cosas con sabores mexicanos, siempre me gusta que se utilice el producto nacional, que se expongan ese tipo de productos. Hacerle entender a la gente que nuestros productos son de primera gama y que tienen que ser utilizados en las cocinas de las casas mexicanas, tanto en dulce como en salado.

MD’B: ¿Han pensado sacar un recetario de lo que ha sido “MasterChef”?

JRC: De que se ha pensado se ha pensado; no se ha llevado a cabo y es una gran idea. Como fan del programa me gustaría tener un recetario mínimo de esos platillos ganadores o que a nosotros nos descrestan en cuanto a su sabor y sí sería algo muy bueno; ojalá lo hagan en algún momento porque sí sería una garantía.

MD’B: ¿Qué es lo que vamos a ver en esta edición de “MasterChef” en relación a platillos?

JRC: Lo de Comida de Autor ya es muy al final. Siempre lo recorremos por las cosas clásicas que se hagan bien, desde cómo hacerse una tortilla bien hecha, un buen guiso, un buen mole. La utilización de los cortes y las diferentes proteínas; ha habido retos que se han hecho con soya. Utilizamos todos estos ingredientes que ahora se están usando, porque como comentaba, hay personas que tienen una forma muy especial de comida. Hay de todo para los diferentes tipos de cocina y los competidores deben saber usarlo.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta nueva temporada de “MasterChef”?

JRC: Primero por las celebridades; van a ver a los artistas predilectos de cada uno ahora sí que pasando aceites, porque no la van a tener fácil. Vamos a ver cómo trabajan unos con otros, los vamos a ver en una faceta muy bonita que es el cocinar y cómo son como seres humanos. Van a salir un poco de este papel que siempre han tenido; hay grandes malos, grandes malas, cantantes, entonces ver esa parte humana de cada una de estas personas es muy interesante y cómo ellos también van a tener necesidades, van a pasarla mal, van a estar nerviosos, van a estar presionados. Entonces va a ser muy bonito; lo que hemos estado viendo los chefs y la producción durante estas semanas es que esto va a ser un trancazo. Va a haber un antes y un después, después de esta temporada de “MasterChef” de celebridades. Nunca se había hecho y realmente el resultado que estamos teniendo es muy positivo.

MD’B: Si a ti te invitarán a participar como competidor junto a otros chefs reconocidos a “MasterChef”, ¿le entrarías?

JRC: Claro, por supuesto… pero por supuesto. Aparte soy muy competitivo. Yo antes de “MasterChef”, estuve en muchas competencias tanto en México como en el extranjero, y gracias a Dios siempre me lleve la victoria. Competir me gusta y esa parte de la competencia no solamente compites contra otras personas, sino que compites contra ti mismo.