Dominio total y ¡Quinta victoria! para Alessandros Racing en TC2000

Fue un dominio total para el equipo Alessandros Racing y sus patrocinadores: Grupo Andrade, El Heraldo de México, Fipresta, Marketing and Advertising, Deluxe Model, Zani-Cov, Grupo Espinoza, Brigthphone, Ace publicidad, Symetry, Ada Cantina Urbana, Casa inn y OMG, en la quinta fecha de la TC2000 que se corrió en el Autódromo EcoCentro Querétaro, donde consiguieron la quinta victoria consecutiva gracias al estupendo manejo de Elliot Van Rankin.

El piloto del auto #28 de Alessandros Racing hizo la hombrada este día al conquistar la bandera a cuadros de manera individual, ya que su coequipero, Rubén Rovelo, tuvo que ausentarse para cumplir su compromiso en la NASCAR Peak donde también es un firme contendiente al título. Van Rankin condujo por 70 minutos de manera extraordinaria y sin cometer errores sacándole a su vez un tremendo provecho a la pole que consiguió horas antes.

Durante la primera mitad de carrera Elliot mantuvo a raya al segundo lugar de manera épica, su velocidad y manejo imposibilitaron que alguien pudiera arrebatarle la punta que no soltó en las 46 vueltas pactadas que duró la competencia.

“Estoy muy contento con lo hecho este día, es un gran resultado para el equipo, logramos la quinta victoria consecutiva, un récord para el equipo en la TC2000. Fue un sábado redondo para Alessandros Racing que comenzó cuando ganamos la pole. No fue fácil, tuvimos duelos muy fuertes durante la primera mitad, el desgaste físico fue importante pero para esto me he preparado y salimos adelante. Le agradezco a todos en el equipo que me dieron un auto fantástico”, dijo Elliot Van Rankin.

Por otro lado, el auto #26 comandado por Allan Van Rankin y Jorge Hagstotz, dio también otro estupendo show en la pista, donde incluso estuvieron peleando por el segundo lugar, pero desafortunadamente los fierros no le respondieron del todo y culminó en octavo sumando puntos importantes para el campeonato de equipos.

Finalmente el tercer auto de Alessandros Racing, el #62, bajo el comando de Armando Pagazza y M. Martínez, realizó una magnífica remontada para culminar 14.